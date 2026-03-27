Суд США счел Meta и Google ответственными за вред детям из-за дизайна платформ

Tекст: Антон Антонов

Суд признал, что компания Meta* знала о негативном влиянии своих платформ на психическое здоровье детей. В процессе рассматривался иск от одной пострадавшей, обозначенной как KGM, к Meta*, YouTube, TikTok и Snapchat. TikTok и Snapchat договорились о внесудебном урегулировании до начала слушаний, сообщает Associated Press.

Основной аргумент стороны обвинения заключался в том, что дизайн платформ Meta* и YouTube специально создавался с учетом вызывающих привыкание механизмов, особенно опасных для молодых пользователей. Meta* и Google выразили несогласие с вердиктом и заявили о намерении обжаловать решения.

Дело KGM стало «пилотным» процессом по данному вопросу. Эксперты отмечают, что такие процессы позволяют обойти действие раздела 230 соответствующего закона США, который обычно освобождает интернет-компании от ответственности за размещаемый пользователями контент.

Эксперты отмечают, что «впервые суды возложили ответственность на социальные сети за вред, причиненный их дизайном». Указывается, что «это новый юридический прецедент, который может изменить всю индустрию».

Wall Street Journal также указывает, что компании были обвинены в том, что дизайн их сервисов способствовал причинению ущерба психике KGM, когда та была подростком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница американского штата Калифорния добилась в суде признания Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) и YouTube ответственными за ухудшение психического здоровья и получила компенсацию в размере 3 млн долларов.