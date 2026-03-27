К онлайн-полуфиналам конкурса «Лидеры России» допустили 719 команд

Tекст: Елизавета Шишкова

Стартовал этап онлайн-полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России. Команда», являющегося флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В соревновании участвуют 3595 управленцев, распределенных на 719 команд в категориях государственных, корпоративных, организационных и сборных управленческих команд. Все они успешно завершили дистанционный этап и прошли контрольное тестирование, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Полуфиналы проходят онлайн на специальной платформе, где командам предстоит решать реальные кейсы из управленческой практики, демонстрируя коллективные и лидерские навыки. Испытания включают задачи по повышению эффективности компаний, созданию инвестиционных стратегий, оценке кадрового потенциала и другим направлениям.

Как отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, конкурсантам предстоит впервые пройти многочасовые командные полуфиналы в онлайн-формате с участием экспертов и модераторов.

В онлайн-полуфиналах участвуют 245 сборных команд из руководителей разных организаций, 241 команда представителей одной организации, 158 государственных управленческих команд и 75 команд корпораций. В категории корпоративных команд доля мужчин составляет 73%, женщин – 27%. Средний возраст участников – 39 лет, при этом более 25% управленцев моложе 35 лет. Наиболее представлена возрастная группа 36–44 лет – 56% от общего числа полуфиналистов.

Большинство конкурсантов – управленцы со стажем до 10 лет (51%). Основные отрасли участников – государственное управление, промышленность, образование, ИТ и технологический сектор. На этапе допуска к полуфиналу увеличивается доля начальников управлений и отделов, а доля специалистов заметно сокращается. Андрей Бетин подчеркнул, что конкурс выявляет управленцев с высокой степенью ответственности и стратегическим мышлением.

В региональном разрезе лидируют Москва (37%), Петербург (8%), Московская область (6%), а также Красноярский край, Томская и другие области. Полуфиналы продлятся до конца мая 2026 года, а финалы по категориям пройдут летом.