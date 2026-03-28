Лавров и Аракчи обсудили возможность урегулирования кризиса вокруг Ирана
Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора провели обсуждение возможности мирного урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, сообщил МИД России.
Лавров и Аракчи подробно обсудили продолжающийся тяжелый военно-политический кризис на Ближнем Востоке, который возник в результате «неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана», сообщается на сайте МИД России.
Министры обменялись мнениями о возможностях перевода конфликта в дипломатическое русло, подчеркнув необходимость руководствоваться международным правом и учитывать интересы всех стран региона, включая членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Лавров также сообщил иранскому коллеге о передаче новой партии российской гуманитарной помощи для Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак, так как первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Российская сторона отметила, что не делилась с иранской стороной разведданными для противостояния с США и Израилем. Лавров указал на наличие соглашения по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном и подчеркнул, что Россия поставляла определенные виды продукции военного назначения, но не помогала Ирану разведданными.