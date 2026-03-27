    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    В Ленобласти сбиты 36 беспилотников
    США приостановили удары по энергетике Ирана
    Иран обвинил пять арабских монархий в помощи нападению США
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США
    В Словаки заявили о расследовании против Фицо из-за Украины
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    27 марта 2026, 09:51 • Новости дня

    «Хезболла» нанесло массированный удар по Израилю

    «Хезболла» заявило о проведении 94 операций против Израиля за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    За сутки движение «Хезболла» провело почти сотню атак против Израиля, заявив о срыве наступления и выводе из строя 29 танков «Меркава».

    Движение «Хезболла» в Ливане за одни сутки осуществило 94 боевые операции против Израиля, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается: «Бойцы исламского сопротивления в 23.40 (00.40 мск пятницы) в четверг нанесли ракетный удар по скоплению солдат и техники израильской армии на позиции Мискав-Ам».

    Согласно отчетам, за четверг шиитские формирования сорвали 46 попыток продвижения израильских войск вглубь территории Ливана. Израильские города и поселения подверглись 28 атакам с использованием ракет и беспилотников. Под огонь также попали штабы армии Израиля, по ним было нанесено десять ударов, еще девять ударов пришлись на опорные пункты на границе, по казармам близ границы также был открыт огонь.

    Кроме того, за сутки были выведены из строя 29 танков «Меркава» и атакованы два артиллерийских расчета. Эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные удары по израильской территории.

    В ответ Израиль перешел к масштабным ударам по Ливану и 16 марта официально объявил о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля вошла в Ливан и начала наземную операцию на юге страны. Ливанское движение «Хезболла» на прошлой неделе сообщило о прямых столкновениях с израильской армией в городе Хиям и проведении 55 боевых операций за сутки.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    @ Hajarah Nalwadda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, а также по ряду целей в Израиле.

    По их данным, речь идет о 82-й волне операции под названием «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    Как заявили представители КСИР, удары были направлены по центрам управления, радиолокационным станциям и ангарам для американских беспилотников, а также по центру Тель-Авива, Хайфе и районам на севере и юге от Кирьят-Шмоны. Кроме того, под атакой оказались базы армии США Ад-Дафра в ОАЭ, а также Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.

    Ранее Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Эксперт Юшков: Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усилит разрыв глобального рынка

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с продолжающимися переговорами между США и Ираном Вашингтон решил временно отложить удары по иранским энергетическим объектам, заявил Белый дом.

    Вашингтон объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Заявляется, что решение принято в ответ на якобы поступившую просьбу иранского правительства. США заверили, что переговоры между странами «успешно» продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Власти Ирана опровергли факт диалога с Белым домом. Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны в ответ на американский мирный план из 15 пунктов.

    26 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    JPost: Командующий ВМС КСИР погиб при ударе в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

    О гибели командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирала Алирезы Тангсири в результате удара на юге Ирана сообщила газета The Jerusalem Post, передает ТАСС.

    По данным издания, удар был нанесен в районе Бендер-Аббаса.

    Газета ссылается на израильского чиновника, который заявил, что обстоятельства произошедшего остаются неясными. По его словам, «пока неизвестно, был ли Тангсири убит в результате удара, нанесенного Израилем или США, и при каких обстоятельствах». Других подробностей источник издания не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim ранее опровергло сообщения об убийстве командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири после взрыва в иранском Бендер-Аббасе.

    Высокопоставленный генерал КСИР Али Мохаммад Наини погиб в результате совместной воздушной атаки США и Израиля на территории Ирана.

    27 марта 2026, 08:46 • Новости дня
    Tasnim: Пять арабских монархий помогли США бить по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские разведслужбы заявили, что Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предоставляли свою территорию, морские воды и воздушное пространство для операций США против Ирана, сообщает Tasnim.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источники в иранских разведслужбах сообщило, что Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предоставляли свою территорию, морские воды и воздушное пространство для операций США против Ирана, передает ТАСС.

    В публикации сообщается, что американские войска использовали эти ресурсы как во время ракетных, так и воздушных или морских атак на иранские объекты. Источники агентства отметили, что поддержка со стороны арабских стран осуществлялась с начала военного конфликта и продолжается по сей день.

    По информации Tasnim, в распоряжении США находились не только базы, но и значительные участки воздушного пространства указанных государств, что, по словам источников, сыграло важную роль в проведении операций против Ирана.

    Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова.

    США пытались убедить некоторые страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану.

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары в ответ на использование их территории для атак на Иран.

    27 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Глава Генштаба Израиля предупредил о риске развала армии
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о риске развала армии, пишет издание Jerusalem Post.

    Как предупредил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, армия Израиля может оказаться под угрозой развала из-за нехватки личного состава, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Jerusalem Post.

    В своем выступлении на заседании кабинета безопасности Замир заявил: «Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться».

    Ситуация осложняется обострением обстановки на Ближнем Востоке: США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам в регионе.

    В Тель-Авиве подчеркивают, что стремятся не допустить получения Ираном ядерного оружия. Соединённые Штаты угрожают уничтожить военный потенциал страны и публично призывают иранских граждан сменить руководство. В то же время власти Ирана заявляют о готовности к обороне и считают бессмысленным возобновлять переговоры в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба Израиля Эяль Замир назвал текущий конфликт войной поколения.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в странах Персидского залива и Иракском Курдистане в ответ на атаки США и Израиля по объектам на территории Ирана.

    Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки на Иран и перевода армии в режим повышенной боеготовности.

    26 марта 2026, 12:26 • Новости дня
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи объявил о намерении узаконить плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, черновой вариант соответствующего проекта уже подготовлен, однако пока не оформлен в виде полноценного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Кучи отметил, что плата будет необходима для обеспечения безопасности судов, следующих по этому стратегически важному водному маршруту. Он добавил, что работа над проектом продолжится, а затем его вынесут на рассмотрение парламента на открытом заседании.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    27 марта 2026, 03:51 • Новости дня
    Fars заявило о намерении Ирана изъять имущество экс-футболиста «Зенита» Азмуна
    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана намерены конфисковать собственность, принадлежащую экс-футболисту петербургского «Зенита» Сердару Азмуну, передает Fars.

    По данным Fars, причиной такого шага стали обвинения в связях Азмуна с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Всего в списке фигурируют 16 человек, среди которых упоминаются Азмун и известный музыкант Мохсен Ягане. Власти Ирана заявляют, что эти лица являются «наемниками, сотрудничающими с террористическим американо-сионистским врагом», либо «поддерживают наемников», связанных с Израилем и США. Отмечается, что все фигуранты списка проживают за границей.

    Азмун играл в «Зенит» в 2019 – 2022 годах. Затем перешел в немецкий "Байер". Позднее играл за итальянский клуб «Рома» и дубайский клуб «Шабаб Аль-Ахли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские спецслужбы провели операцию в Тегеране, в результате которой были задержаны десятки подозреваемых в связях с иностранными разведками и изъято оружие.

    В июне в рамках кампании по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки свыше 700 шпионов и наемников были арестованы властями Ирана.

    26 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Самолет ВВС США сбросил груз над ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-транспортный самолет США совершил маневры и, по предположениям, сбросил груз над нефтегазовым месторождением в ОАЭ на фоне эскалации вокруг Ирана.

    По данным анализа полетной статистики, грузовой самолет военно-воздушных сил США в четверг предположительно сбросил груз над территорией ОАЭ, передает РИА «Новости».

    Речь идет о военно-транспортном самолете C-17A Globemaster III, который способен перевозить личный состав и боеприпасы для длительных операций.

    Как установило агентство, борт вошел в воздушное пространство ОАЭ примерно в 9.45 мск и проследовал к району нефтегазового месторождения Асад в эмирате Абу-Даби. Там он снизился и начал маневрировать по остроугольной траектории, предположительно осуществляя сброс груза. Около 10.20 самолет покинул воздушное пространство ОАЭ через границу с Саудовской Аравией.

    Транспондер самолета был включен только в воздушном пространстве Саудовской Аравии, примерно за полтора часа до подлета к границе ОАЭ. Точка отправления и конечный пункт маршрута неизвестны. Ранее журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на конгрессменов США утверждал, что наземная операция американских войск против Ирана якобы уже запланирована и может начаться в ближайшее время.

    Сообщается, что США и Израиль с 28 февраля наносили удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, где зафиксированы разрушения и гибель мирных жителей. В ответ Иран атакует цели на израильской территории, а также военные объекты США в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес массированный удар беспилотниками по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    США ускорили отправку 2,2 тыс. морских пехотинцев и моряков на Ближний Восток в связи с операцией против Ирана.

    26 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Названы четыре возможных варианта эскалации конфликта с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном, пишет портал Axios со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников.

    По данным Axios, среди возможных вариантов – вторжение или блокада островов Харк и Ларак, которые играют стратегическую роль в обеспечении контроля над Ормузским проливом, передает ТАСС.

    Еще один рассматриваемый шаг – захват острова Абу-Муса и двух небольших островов у западного входа в пролив, а также блокировка или захват иранских судов, экспортирующих нефть.

    По данным издания, Пентагон также подготовил план наземной операции на территории Ирана с целью установления контроля над запасами высокообогащенного урана на ядерных объектах.

    Кроме того, обсуждается альтернатива в виде массированных авиаударов, которые должны лишить Иран доступа к этим материалам.

    Журналисты подчеркивают, что пока президент США не принял решения по ни одному из предложенных вариантов. Однако вероятность серьезной военной эскалации будет расти, если не удастся достичь прогресса на переговорах и не будет открыт Ормузский пролив для международной торговли.

    Ранее телеканал CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк.

    Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк.

    26 марта 2026, 18:16 • Новости дня
    Добыча нефти в мире опустилась ниже уровня в пандемию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По оценке экспертов, мировая добыча нефти сократилась до минимальных значений, зафиксированных в период пандемии, из-за геополитических потрясений на Ближнем Востоке.

    Объемы добычи нефти в мире упали ниже уровней, зафиксированных в период пандемии COVID-19. Потери на рынке достигли 10 млн баррелей в сутки, что превышает возможности Международного энергетического агентства компенсировать дефицит на постоянной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад компании Rystad Energy.

    Главный аналитик по нефти Rystad Energy Паола Родригес-Масиу отметила, что раньше рынок демонстрировал устойчивость благодаря запасам нефти в танкерах и так называемым политическим баррелям, которые сдерживали рост цен. По ее словам, «теперь этот этап подходит к концу», поскольку свободные мощности в основном оказались недоступны из-за перекрытия Ормузского пролива, а буферные запасы сокращаются.

    В отчете подчеркивается, что «глобальная нефтяная система больше не может поглощать шоки, как ей это удавалось три недели назад». Аналитики считают, что рынок перешел из защищенного состояния в уязвимое на фоне сокращения запасов и ограниченности резервных мощностей.

    Ранее в четверг вице-премьер России Александр Новак заявил о рекордном росте цен на нефтепродукты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Также в четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали, что при закрытии Ормузского пролива цены на нефть могут достичь 180–200 долларов за баррель, что приведет к новому глобальному энергокризису.


    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов.

