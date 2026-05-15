ФСБ задержала в Мариуполе украинскую шпионку
Правоохранители пресекли деятельность жительницы Мариуполя, которая отправляла киевскому режиму координаты расположения российских воинских подразделений, сообщили в управлении ФСБ по ДНР.
Подозреваемая установила контакт с представителями разведки противника с помощью Telegram, указали в ведомстве, передает ТАСС.
В отношении злоумышленницы следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по статье о государственной измене.
«Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа», – уточнили в спецслужбе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая спецслужбы ДНР задержали донецкого медика по подозрению в государственной измене. В марте силовики заподозрили 18-летнюю жительницу Волновахи в передаче координат российских военных украинской разведке.