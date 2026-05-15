Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.3 комментария
Грушко заявил об искусственной увязке Западом сотрудничества с Украиной
Грушко обвинил Запад в искусственной привязке сотрудничества к Украине
Западные страны необоснованно связывают вопросы регионального взаимодействия с процессом урегулирования на Украине, разрушая существующие механизмы партнерства, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Грушко подверг критике позицию западных стран относительно регионального партнерства, передают «Известия».
«Запад все увязывает с украинским урегулированием. Это абсолютно искусственная увязка. Тем более когда речь идет о механизмах регионального сотрудничества. Если говорить о Евросоюзе, то все те многочисленные инструменты такого сотрудничества - все были либо разрушены, либо заморожены», – заявил дипломат.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко обвинил Евросоюз в намеренном затягивании украинского конфликта.
До этого дипломат исключил участие европейских стран в мирных переговорах.