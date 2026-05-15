Украинские СМИ заявили о начале масштабных перемен в стране после ареста Ермака

«Страна.ua»: Арест Ермака запустил масштабные перемены на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арест бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака может свидетельствовать о начале масштабных перемен в политической жизни страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания «Страна.ua».

В материале говорится: «В целом это порождает в политических кругах ощущение начала глобальных перемен во власти». Также издание заявляет, что Владимира Зеленского могут постепенно изолировать, отправляя под подозрение всех его ближайших соратников и членов так называемой «Семьи».

В статье отмечается, что процесс может затянуться, а сам Зеленский, по мнению авторов, будет пытаться притормозить его, создавая новые инфоповоды. Тем не менее, динамика, как подчеркивается, будет «неумолимой», а развязка возможна только в виде принятия всех выдвинутых требований либо ухода Зеленского с поста.

На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 млн гривен при строительстве элитной недвижимости в Киевской области. Суд арестовал активы, связанные с этим делом, а по сведениям «Страны.ua», один из особняков может принадлежать самому Зеленскому. В четверг Ермака арестовали, при этом ему определили залог в 140 млн гривен.

Кроме Ермака, фигурантами дела проходят еще шесть человек. Их личности официально не раскрываются, однако, как пишут СМИ, среди них бывший вице-премьер Алексей Чернышов, обвиняемый еще и по другому коррупционному делу, а также бизнесмен Тимур Миндич, близкий друг Зеленского и участник скандала, получившего название Миндичгейт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

Немецкое издание Berliner Zeitung назвало эту ситуацию последним предупреждением Владимиру Зеленскому от Запада.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил происходящее борьбой за контроль над страной.