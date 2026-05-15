Рубио исключил влияние рекордных цен на бензин на сделку с Ираном

Госсекретарь США Рубио исключил уступки Ирану из-за рекордных цен на бензин

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эскалация в Персидском заливе и рост цен на топливо не помогут иранским властям добиться уступок от Вашингтона, передает РИА «Новости». По его словам, администрация президента США не пойдет на невыгодные условия.

«Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его пойти на плохую сделку, этого не произойдет», – подчеркнул Рубио. Он добавил, что американские власти приняли чрезвычайные меры для удержания стоимости бензина на более низком уровне, чем в других странах, и прогнозируют ее снижение.

По данным Американской автомобильной ассоциации, к 14 мая средняя цена за 3,8 литра бензина в США достигла 4,53 доллара, увеличившись на четыре цента за два дня. Ранее Трамп пообещал продолжение действий в отношении Ирана, не уточнив деталей.

