Израильская армия атаковала миротворцев ООН на юге Ливана

Tекст: Ольга Иванова

Израильские военные открыли огонь из танка «Меркава» по миротворцам Временных сил ООН на юге Ливана, когда те находились вблизи позиции Армии обороны Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение миссии Unifil.

После инцидента миссия обратилась к израильским военным с требованием прекратить стрельбу, через полчаса миротворцы смогли покинуть опасную зону, никто из них не пострадал.

Unifil назвала произошедшее серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и в очередной раз призвала ЦАХАЛ отказаться от агрессивных действий в отношении миротворцев. В тексте заявления особо подчеркивается, что сотрудники миссии «работают над восстановлением стабильности, к которому, по словам Израиля и Ливана, они стремятся».

Временные силы ООН в Ливане действуют с марта 1978 года, сегодня их численность превышает 10 тыс. военнослужащих из 48 стран. Мандат миссии продлен до 31 декабря 2026 года.

