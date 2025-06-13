Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.0 комментариев
«Хезболла» обвинила США в одобрении израильского удара по Ирану
Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за атаку Израиля на Иран на США, подчеркнув их участие и попытки скрыть свою причастность.
«Хезболла» считает, что израильский удар по Ирану был бы невозможен без одобрения и координации со стороны США, передает ТАСС.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации, подчеркивается: «Подобная агрессия не могла бы произойти без одобрения Вашингтона и координации с ним, хотя США и пытаются сейчас отрицать это, чтобы избежать последствий».
Движение выразило «полную солидарность с руководством и народом Ирана», однако не объявило о планах начать совместные боевые действия против Израиля вместе с Тегераном.
Ранее Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран. При этом Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской атаке.