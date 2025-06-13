«Хезболла» обвинила США в одобрении израильского удара по Ирану

Tекст: Валерия Городецкая

«Хезболла» считает, что израильский удар по Ирану был бы невозможен без одобрения и координации со стороны США, передает ТАСС.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале организации, подчеркивается: «Подобная агрессия не могла бы произойти без одобрения Вашингтона и координации с ним, хотя США и пытаются сейчас отрицать это, чтобы избежать последствий».

Движение выразило «полную солидарность с руководством и народом Ирана», однако не объявило о планах начать совместные боевые действия против Израиля вместе с Тегераном.

Ранее Тегеран обвинил США в причастности к нападению Израиля на Иран. При этом Госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Вашингтона к израильской атаке.