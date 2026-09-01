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    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

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    31 августа 2026, 13:48 • Новости дня
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке

    Политолог Сажин: Конфликт США и Ирана ужесточится после выборов в Конгресс

    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Белый дом делает ставку на экономическое давление на Иран. Впрочем, также сохраняется риск отдельных вооруженных инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Так он объяснил новый обмен ударами между США и Ираном в ночь на 31 августа. Эксперт допустил возможность эскалации конфликта после выборов в Конгресс, отметив успешные ракетные удары Ирана по авиабазам США в Иордании.

    «Политика администрации Дональда Трампа по отношению к Ирану напоминает выражение «ни войны, ни мира». Дело в том, что полномасштабная военная операция, равно как и переговорный процесс, невыгодны президенту в преддверии выборов в Конгресс. Ведь весь иранский вопрос на сегодня воспринимается как проигрыш главы Белого дома», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    На этом фоне Вашингтон объявил «День Д» для иранской экономики и анонсировал ужесточение экономического давления на Исламскую Республику. В частности, речь о санкциях, которые должны препятствовать торговому обмену между Тегераном и основными потребителями нефти – прежде всего Китаем и Индией, добавил собеседник. «Но в то же время ружье заряжено, и оно, как известно, иногда стреляет. Именно это и произошло в ночь на 31 августа», – пояснил политолог.

    Он допускает, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) действительно могли готовить установку мин в Ормузском проливе с острова Ларак, а американская разведка получила об этом сведения. «Дело в том, что военно-политическая ситуация в Иране очень сложная. После того как в марте там произошел переворот, все рычаги управления страной оказались в руках радикально настроенных генералов КСИР. Я не исключаю, что они планировали дополнительно заминировать водный маршрут в Персидском заливе», – рассуждает эксперт.

    Сажин напомнил, что на минувшей неделе Пентагон отчитался о полной очистке Ормуза от мин. Однако, как полагает аналитик, военные поспешили в своих оценках. «Да, американцы провели определенную работу по разминированию. Но это не значит, что судоходство стало на 100% безопасным», – уточнил спикер, напомнив, что на Балтике до сих пор находят мины времен Второй мировой войны. В связи с этим сообщения о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе не вызывают удивления, считает собеседник.

    Также политолог обратил внимание на удары Ирана по авиабазам США в Иордании, которые повторяются уже не в первый раз. По его словам, это «болевая точка Штатов». А успех Тегерана на данном направлении он связал с развитием ракетной программы Исламской Республики. «У иранцев хорошие ракеты: постоянно возрастает их точность и дальность действия. Поэтому, кстати, Израиль ставит первоочередной задачей решение не ядерного, а именно ракетного вопроса в Иране», – пояснил Сажин.

    По прогнозам эксперта, до выборов в Конгресс обстановка в Персидском заливе сохранится примерно на нынешнем уровне: Вашингтон продолжит оказывать экономическое давление на Тегеран, возможны редкие обмены ударами, как это произошло в ночь на понедельник.

    «При этом после 3 ноября ситуация в регионе может развиваться по эскалационному сценарию. Я не исключаю не только более интенсивных ударов по Исламской Республике, но и десантных операций на ее территории, а также очередного участия Израиля. Впрочем, многое будет зависеть от внутриполитического положения в самом Иране», – заключил политолог.

    В ночь на 31 августа американские военные нанесли удар по двум иранским пусковым установкам на острове Ларак. Центральное командование США (CENTCOM) обосновало атаку угрозой со стороны Тегерана. «ВС предприняли ограниченные точечные действия против сил КСИР, осуществлявших установку мин, которые представляли непосредственную угрозу Ормузскому проливу», – говорится в сообщении ведомства.

    Эта операция стала первой с конца июля, когда глава Белого дома Дональд Трамп распорядился прервать двухнедельную серию ударов по Исламской Республике. По данным агентства Tasnim, в результате атаки на остров Ларак погибли два человека, еще двое получили ранения. Среди них есть иранские военнослужащие.

    МИД Ирана обвинил Вашингтон в военной агрессии и нарушении суверенитета страны. В ответ на удар США КСИР атаковал две американские авиабазы в Иордании – короля Хусейна и Аль-Азрак. «Уничтожена инфраструктура технического обслуживания и точки размещения истребителей», – говорится в заявлении Корпуса. На фоне нового витка эскалации цены на нефть марки Brent превысили 89 долларов за баррель.

    Теперь вопрос заключается в том, что дальше предпримут Штаты. Трамп уже пригрозил Ирану ударами по острову Харк. Он опубликовал в Truth Social сгенерированное ИИ видео, на котором иранский остров горит в огне на фоне взрывов. «Остров Харк разносят на кусочки!» – гласит подпись к ролику. Между тем министр финансов США Скотт Бессент анонсировал санкции против еще одного банка для давления на Исламскую Республику.

    Примечательно, что за несколько дней до атаки на остров Ларак командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе. Однако в понедельник стало известно, что супертанкер подорвался на минах, пытаясь незаконно пройти через южную часть Ормуза. «ВМС КСИР вновь предупреждают, что нарушающие нормы безопасного прохода через Ормузский пролив суда ждет именно такая судьба», – подчеркнули в Корпусе.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    30 августа 2026, 02:14 • Новости дня
    Jerusalem Post: Сына Нетаньяху Яира экстренно вывезли из США в Израиль

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская спецслужба Шин Бет (ШАБАК, Общая служба безопасности) подтвердила существование серьезной угрозы жизни сына израильского премьера Яира Нетаньяху, из-за которой его срочно вывезли из США, пишет Jerusalem Post.

    Яира Нетаньяху вывезли из Флориды в Израиль. «Действительно существовала серьезная угроза вреда Яиру Нетаньяху, и в свете этого, после оценки ситуации, было принято решение срочно вывезти его вместе с командой безопасности обратно в Израиль», – приводит текст заявления спецслужбы Jerusalem Post.

    Первоначально об иранской угрозе сообщил ресурс Newsmax во вторник со ссылкой на источник в правоохранительных органах США. Согласно этим данным, израильская разведка еще в декабре обнаружила план Ирана по устранению Яира Нетаньяху во Флориде и передала предупреждение американским властям.

    По словам источника, иранские агенты уже находились в районе Майами и вели наблюдение за домом и передвижениями сына премьера. Яира Нетаньяху, которого постоянно сопровождает израильская охрана, немедленно попросили покинуть место проживания.

    Как сообщается в публикации, он уехал без личных вещей и вернулся напрямую в Израиль, где сейчас проживает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Нетаньяху на Генассамблею ООН в Нью-Йорке потребовал усиления охраны до президентского уровня из-за угрозы беспорядков.

    В октябре 2024 года иранский беспилотник нанес удар по частной резиденции Нетаньяху в Кейсарии.

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    31 августа 2026, 07:49 • Новости дня
    КСИР ударил по силам США на базах в Иордании в ответ на атаку на Ларак

    КСИР атаковал базы США в Иордании после удара по острову Ларак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) ударил по силам США на двух базах в Иордании в ответ на атаку США на остров Ларак, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на КСИР.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удары по американским силам на двух базах в Иордании, сообщает телеканал Press TV. Это стало ответом на атаку США на остров Ларак.

    «Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским военным составляющим на двух иорданских базах в ответ на ранее совершенную атаку США на остров Ларак», – передает телеканал.

    Ранее иранское агентство Fars сообщало о взрывах на острове Ларак в Ормузском проливе. По данным журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на американского чиновника, США атаковали пусковые установки Ирана. В Центральном командовании ВС США заявили, что удар был нанесен для предотвращения минирования пролива иранскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции пригрозил наказать США за атаку на остров Ларак.

    Вскоре иранские военные выпустили ракеты в направлении американских баз в Западной Азии.

    Затем над Ормузским проливом бойцы КСИР сбили разведывательный беспилотник США.

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    29 августа 2026, 21:15 • Новости дня
    Иран обвинил США в манипуляциях на энергетических рынках

    Аракчи: США пытаются манипулировать энергорынками в личных целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранская разведка располагает данными о попытках американских властей манипулировать мировыми ценами на энергоресурсы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По его словам, разведывательные службы Тегерана выявили масштабные попытки американского руководства влиять на стоимость энергоресурсов через средства массовой информации, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что подобные действия направлены на извлечение личной выгоды американскими чиновниками.

    «Наши разведывательные данные свидетельствуют о масштабных попытках манипулировать энергетическими рынками. Представители правительства США используют доверчивые СМИ для влияния на цены в личных целях... Сторонники Израиля также, используя оптимистичные прогнозы, разжигают войну», – заявил министр.

    Ранее Аракчи назвал действия США в Ормузском проливе крупной ошибкой.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах вернуть прежние объемы транспортировки нефти из Персидского залива.

    Экономист Игорь Юшков объяснил нынешнюю эскалацию лоббистскими усилиями западных энергетических компаний.

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    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    31 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    CENTCOM: США провели точечную операцию против КСИР

    США подтвердили удары по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели точечную операцию против иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Военные США категорически отвергли обвинения в свой адрес со стороны КСИР, который назвал действия США «актом агрессии». По версии США, удары наносились с целью предотвратить установку мин в Ормузском проливе.

    CENTCOM заявил в X, что именно Тегеран создал угрозу в регионе. Точечная операция потребовалась для защиты гражданских моряков, коммерческого судоходства и обеспечения свободного потока мировой торговли, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании.

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    31 августа 2026, 01:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    Цена нефти Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.

    По состоянию на 1.02 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,34% относительно предыдущего закрытия и достигли 90,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к 1.06 мск выросли на 2,64%, поднявшись до 85,64 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе. Также взрывы прогремели на территории Иордании.

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    29 августа 2026, 18:40 • Новости дня
    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии

    Аракчи: Токио должен объяснить использование США базы Мисава для ударов по Ирану

    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии
    @ Airman 1st Class Leon Redfern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал японцев потребовать от правительства объяснений из-за использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по иранской территории.

    Речь идет об использовании самолетов F-16 с базы ВВС США Мисава на севере Японии для атак по Ирану, передает ТАСС.

    «Любящие мир японцы должны потребовать от своего правительства разъяснений о преступлениях США», – заявил министр. Он добавил, что подобные действия демонстрируют истинные цели американских военных баз: они служат не для защиты принимающей стороны, а для реализации агрессивной политики.

    Ранее Аракчи предостерег другие страны от оказания поддержки Вашингтону.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пообещал серьезные последствия за предоставление военных баз для атак.

    Тегеран призывал государства Персидского залива не допускать использования своих территорий американскими войсками.

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    30 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе

    КСИР пригрозил ответить США на удар по острову Ларак

    Иран пригрозил наказать США за удар по острову в Ормузском проливе
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран накажет США за то, что американские беспилотники атаковали остров Ларак в Ормузском проливе, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «США и Израиль в очередной раз… решили возродить свою зловещую роль… агрессивным актом нападения на остров Ларак. Военные исламского Ирана дадут ответ на это нападение, агрессор будет наказан», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    По данным портала Axios, удар по острову Ларак стал первой американской атакой на иранскую территорию с конца июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Сообщается, что в результате атаки американских беспилотников погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

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    31 августа 2026, 02:30 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении мест дислокации истребителей на базах США в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по двум американским авиабазам на территории Иордании, сообщает телеканал Press TV.

    «Уничтожены инфраструктура техобслуживания, места дислокации истребителей на двух базах США», – сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.

    Речь идет об авиабазе короля Хусейна и авиабазе Аль-Азрак, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Цены на нефть выросли на фоне обмена ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке.

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    31 августа 2026, 01:15 • Новости дня
    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе
    Press TV сообщил о ракетной атаке Ирана на американские суда в Ормузском проливе
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес ракетные удары по американским судам, находившимся в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV.

    Телеканал при этом не называет источник информации. «Сообщается о том, что Иран выпустил ракеты в направлении американских судов в Ормузском проливе», – сказано в сообщении Press TV.

    Кроме того, несколько взрывов прогремели на территории Иордании, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали пусковые установки на иранском острове Ларк в Ормузском проливе.

    Иран пригрозил наказать США за эту атаку.

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    30 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться и противостоять США и Израилю, назвав их общими врагами мусульманского мира.

    Хаменеи заявил, что все исламские государства должны сплотиться перед общим врагом в лице Соединенных Штатов и Израиля для противодействия их планам, передает ТАСС.

    «Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы [мусульман]», – подчеркнул Моджтаба Хаменеи в письменном обращении по случаю отмечаемой в Иране «Недели единства». Он настоятельно посоветовал лидерам исламских стран, особенно государств Западной Азии и Персидского залива, распознать истинного противника и противостоять его замыслам.

    По словам Хаменеи, Вашингтон и Тель-Авив ведут борьбу не только с Тегераном и его региональными союзниками, но и со всеми мусульманами, включая население Западной Азии и Северной Африки. Ранее иранский лидер призывал граждан страны мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы справиться с последствиями экономической войны, развязанной США против исламской республики.

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Президент США заявил, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    В мае верховный лидер Ирана анонсировал новые меры по противостоянию Соединенным Штатам.

    В конце апреля Моджтаба Хаменеи заявил о полном крахе американских планов в отношении Тегерана.

    В начале того же месяца глава исламской республики объявил о победе своей страны в конфликте с Вашингтоном и Тель-Авивом.

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    31 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Министр Никитин сообщил о подготовке контракта по коридору «Север – Юг»

    Никитин: Россия и Иран готовят контракт на строительство коридора «Север – Юг»

    Tекст: Мария Иванова

    Россия и Иран возобновили работы по проекту создания железнодорожной ветки Решт – Астара, которая завершит формирование транспортного коридора «Север – Юг», сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Россия и Иран активно готовят исполнительный контракт по строительству железнодорожной ветки Решт – Астара, передает РИА «Новости».

    Этот маршрут станет последним звеном международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в июне 2026 года в Иране возобновились инженерные изыскания после перерыва, вызванного военной обстановкой. Иранская сторона уже выкупила участки земли протяженностью 125 км под будущее строительство.

    «Сейчас согласованы требования к геологическим исследованиям и субподрядчику, идет активная подготовка исполнительного контракта. Да, подписание контракта, которое мы планировали на 1 апреля 2026 года, сдвинулось по срокам, но переговоры продолжаются, и мы оцениваем их положительно», – рассказал министр в преддверии ВЭФ.

    Никитин добавил, что до официального подписания документа называть точные сроки завершения работ рано. Соглашение о достройке участка общей стоимостью 1,6 млрд евро было подписано в мае 2023 года. Из этой суммы 1,3 млрд евро составляет российский кредит.

    Коридор «Север – Юг» протяженностью 7,2 тыс. километров соединяет Петербург и индийский порт Мумбаи. Маршрут служит альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Ветка Решт – Астара необходима для полноценного функционирования западного направления коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в скором развитии проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в реализации этого маршрута.

    Иран передал российскому подрядчику 125 км земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара.

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