Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.54 комментария
Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства
Нетаньяху заявил о причастности «агентов Ирана» к атаке на его дом в Кейсарии
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства его и супруги после атаки беспилотника в Кейсарии.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убийства после атаки беспилотника в районе города Кейсария, сообщает ТАСС. Глава кабмина заявил, что это не остановит Израиль от продолжения военных операций против ХАМАС и «Хезболлах».
«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», – написал Нетаньяху в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Советник офиса премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что беспилотник был направлен на дом Нетаньяху в Кейсарии. Однако инцидент обошелся без пострадавших, так как премьер и его супруга не находились дома в момент атаки.
Армия обороны Израиля сообщила, что три беспилотных летательных аппарата были запущены из Ливана по израильской территории. Два из них были перехвачены, а третий врезался в здание в районе Кейсарии.
Израильское телевидение сообщало, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществив атаку с использованием беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии. Запущенный из Ливана беспилотный аппарат нанес удар по резиденции Биньямина Нетаньяху, как сообщило эмиратское телевидение Sky News Arabia.