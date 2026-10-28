Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе
Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили деэскалацию между США и Ираном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в регионе и пути деэскалации напряженности между США и Ираном.
Министры провели «сверку часов» по ситуации в регионе в развитие девятой министерской встречи в формате Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает МИД.
Стороны подчеркнули важность международных усилий по деэскалации напряженности и возобновлению переговорного процесса между США и Ираном на основе «Исламабадского меморандума».
Также была акцентирована необходимость поддержания безопасного судоходства в Ормузском проливе и подтверждена заинтересованность в плотной внешнеполитической координации в ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по снижению напряженности в зоне Персидского залива.
В воскресенье российский министр сообщил о поддержке Москвой шагов арабских стран Персидского залива по предотвращению войны на Ближнем Востоке.
Днем ранее Лавров прибыл с рабочим визитом в Бахрейн для участия в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.