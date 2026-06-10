В Москве обсудили новые меры поддержки ветеранов СВО и их семей

Фонд «Защитники Отечества» расширит помощь участникам спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании наблюдательного совета фонда в столице обсудили результаты трёхлетней работы структуры и наметили новые направления помощи. Первый замруководителя администрации президента и председатель наблюдательного совета фонда Сергей Кириенко заявил, что работа фонда «Защитники Отечества» – это ежедневный и непростой труд, требующий профессионализма и большого участия, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Социальные координаторы фонда круглосуточно находятся рядом с ветеранами и их семьями, помогают решать самые разные вопросы, сопровождают на каждом этапе. За три года расширились направления деятельности фонда, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной. Поэтому главной оценкой работы фонда для нас является оценка самих ветеранов, их удовлетворенность той помощью, которую они получают. По данным социологии, уровень доверия фонду уже превысил 90%», – сказал Кириенко.

По информации фонда, наиболее востребованными остаются назначение мер соцподдержки, денежные выплаты, юридическая помощь и оформление удостоверений ветерана боевых действий и членов семей погибших. Ключевым направлением названа медпомощь: ветераны проходят диспансеризацию по специальной модели с «якорными» медорганизациями в регионах, отвечающими за обследование и маршрутизацию. В 2025 году при такой диспансеризации впервые выявили свыше 20 тыс. заболеваний.

С 2025 года для психологической помощи семьям с детьми дополнительно привлечены 480 педагогов-психологов, а в острых кризисных ситуациях подключаются специалисты психологической службы МЧС России. Особое внимание уделяется защитникам с тяжёлыми ранениями: за три года более 6 500 ветеранов с инвалидностью получили технические средства реабилитации, включая протезы, спортивные коляски, тренажёры, 550 автомобилей с ручным управлением и более 1 600 высокофункциональных спортивных протезов. Для комфортного проживания адаптировано свыше 3 200 квартир и домов, выдано 2 700 комплектов адаптивной одежды.

Отдельный блок затронул трудоустройство и образование. За содействием в поиске работы обратились более 22 тыс. ветеранов СВО, свыше половины уже нашли работу, при подборе вакансий учитываются ограничения по здоровью и прежний опыт. По вопросам обучения и переобучения поступило свыше 15 000 запросов, при этом 68% защитников направлены на обучение. Благодаря поддержке фонда более 17 тыс. ветеранов систематически занимаются спортом, из них более 4 500 – люди с инвалидностью; свыше 750 бойцов вошли в сборные регионов по адаптивным видам спорта, 70 – в национальные сборные.

Важным инструментом стала Государственная информационная система «Защитник Отечества», которая обеспечивает ведение индивидуальных планов сопровождения и контроль мер поддержки в режиме реального времени. Полномочия фонда расширяются: с марта прошлого года он сопровождает семьи пропавших без вести участников СВО, организуя сдачу биоматериала, заполнение опознавательных карт, психологическую и юридическую помощь.

В прошлом году начали работать муниципальные отделы фонда в крупных городах Московской области, Донецкой и Луганской народных республик; по словам Дениса Пушилина, это повысило доступность помощи и позволило развивать донецкий филиал как центр компетенций, готовящийся запустить Единый региональный центр социализации и адаптации ветеранов СВО. Наблюдательный совет, в который входят представители власти, религиозных и благотворительных организаций, общественные деятели и журналисты, остаётся высшим органом фонда, определяющим приоритеты его работы и бюджет.