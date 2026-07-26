В подконтрольном Киеву Запорожье повреждена автозаправочная станция

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении спасательного ведомства, уточняется, что на территории автозаправочной станции возник пожар. Отмечается, что незадолго до инцидента назначенные Киевом городские власти информировали общественность о прозвучавших взрывах, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько автомобильных заправочных станций получили повреждения на территории Сумской области на фоне многократных сигналов воздушной тревоги.

В начале июля российские военные уничтожили десятки украинских автозаправочных станций.

До этого Вооруженные силы России нанесли массированные удары по топливной инфраструктуре противника.