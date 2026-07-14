Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Гендиректор «Укроборонпрома» Сметанин ушел в отставку после взрывов под Киевом
Глава «Укроборонпрома» Сметанин ушел в отставку после взрыва на складе
Руководитель государственного концерна «Укроборонпром» Герман Сметанин объявил о своей отставке после инцидента со взрывом на складе боеприпасов в Киевской области.
Глава госконцерна «Укроборонпром» Герман Сметанин принял решение покинуть свой пост после взрывов на складе боеприпасов в Киевской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, не уточнив причин увольнения, пишет РИА «Новости».
«Сегодня завершаю работу на должности генерального директора акционерного общества «Украинская оборонная промышленность»… Желаю новому руководителю и коллективу дальнейших успехов», – написал Сметанин. Впрочем, точную причину он не назвал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля на объекте концерна «Укроборонпром» в городе Вишневое Киевской области произошли взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов рядом с жилыми домами. Позже глава киевского режима признал факт размещения военного склада в жилой зоне вопреки инструкциям.