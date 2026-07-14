Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой
Варшава направила боевую авиацию на сопровождение военного самолета, выполнявшего плановый полет в международном воздушном пространстве недалеко от государственных границ республики.
Глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил о вылете дежурных сил ВВС, передает ТАСС.
«Польские истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Балтикой российского самолета Ил-20», – заявил министр. Он добавил, что воздушное судно находилось в международной зоне на расстоянии 30 километров от побережья страны.
Ранее в Министерстве обороны России подчеркивали, что все перемещения отечественной военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.
Осенью военные республики задействовали самолеты МиГ-29 для визуального сопровождения Ил-20.
Летом дислоцированные в Польше британские истребители поднимались в воздух из-за полета российского разведчика.