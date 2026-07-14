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    Украина сделала FPV-дроны главным оружием террора
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    Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире
    Российские военные поразили объекты ВСУ в порту Южный Одесской области
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
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    Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих» по Украине
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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

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    14 июля 2026, 16:48 • Новости дня

    Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Варшава направила боевую авиацию на сопровождение военного самолета, выполнявшего плановый полет в международном воздушном пространстве недалеко от государственных границ республики.

    Глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил о вылете дежурных сил ВВС, передает ТАСС.

    «Польские истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Балтикой российского самолета Ил-20», – заявил министр. Он добавил, что воздушное судно находилось в международной зоне на расстоянии 30 километров от побережья страны.

    Ранее в Министерстве обороны России подчеркивали, что все перемещения отечественной военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

    Осенью военные республики задействовали самолеты МиГ-29 для визуального сопровождения Ил-20.

    Летом дислоцированные в Польше британские истребители поднимались в воздух из-за полета российского разведчика.

    12 июля 2026, 02:09 • Новости дня
    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года

    С июля 2024 года в ряды ВСУ мобилизовали около 1 млн человек

    Названо число мобилизованных в армию на Украине с 2024 года
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С июля 2024 года около 1 млн человек мобилизовали в ряды ВСУ , сообщили в российских силовых структурах.

    «Любопытно, что киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тыс. человек (за год почти 500 тыс). Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек – оценочная численность сегодняшней украинской армии», – сообщил источник ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. Власти предпринимают усилия для предотвращения уклонения мужчин призывного возраста от службы.

    В социальных сетях регулярно появляются видеозаписи силовых задержаний и конфликтов местных жителей с представителями военкоматов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под мобилизацию на Украине попали научные сотрудники. Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ. Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове.


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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    12 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне

    Зеленский признал размещение военного склада в жилой зоне Вишневого

    Зеленский признал размещение военного склада в Вишневом в жилой зоне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что в городе Вишневом Киевской области, где произошел взрыв, склад с оружием был размещен в жилой зоне, среди домов.

    Владимир Зеленский признал, что склад с оружием в городе Вишневое в Киевской области, где прогремел взрыв, находился рядом с жилыми домами.

    «Были подробные доклады по ситуации в городе Вишневое после взрыва на складах и пожара», – приводи РИА «Новости» фразу Зеленского из вечернего обращения.

    Он добавил, что подобное произошло вопреки инструкциям и спрашивать за это следует у руководителей структур «Укроборонпрома».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июля в городе Вишневое под Киевом произошли  взрывы на объекте «Укроборонпрома». После серии взрывов в городе  началась эвакуация жителей. Депутат Рады Анна Скороход заявила, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы и ракеты к ПВО.

    Зеленский пообещал наказать виновных в хранении боеприпасов в Вишневом.


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    11 июля 2026, 20:25 • Новости дня
    Делегацию Качиньского освистали на мероприятиях годовщины Волынской резни

    Поляки освистали делегацию Качиньского на мемориале жертвам Волынской резни

    Tекст: Мария Иванова

    Десятки тысяч участников траурной церемонии в польской Домоставе встретили гулом и нецензурной бранью депутатов от оппозиционной партии «Право и справедливость» при возложении венков.

    Десятки тысяч человек собрались у памятника жертвам украинских националистов, где состоялось богослужение и было зачитано обращение президента Польши Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости». После официальной части политические силы начали возлагать венки к мемориалу.

    Когда диктор объявил выход депутатов от партии «Право и справедливость», собравшиеся начали громко свистеть. В адрес политиков и их лидера Ярослава Качиньского посыпались оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики.

    При этом появление председателя праворадикальной «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна вызвало у толпы воодушевление. Ранее лидер партии неоднократно отличался ксенофобскими заявлениями, за которые прокуратура пыталась привлечь его к ответственности.

    Траурные акции проходят по всей стране в память о массовых убийствах польского населения украинскими националистами в 1939-1945 годах. Пик расправ пришелся на 1943-1945 годы. Варшава официально признала эти события геноцидом, возложив ответственность на ОУН-УПА (экстремистские запрещенные в РФ организации).

    В субботу Навроцкий назвал прославление бандеровцев призывом к новой резне.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал появление в Варшаве стены памяти жертв Волынской резни.

    Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа чтить память погибших поляков.

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    11 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

    Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

    Tекст: Мария Иванова

    Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

    Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

    «Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным», – заявил политик в эфире местного канала.

    Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

    Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

    Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

    Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

    В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

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    12 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили американские установки HIMARS в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    Элитные подразделения исламской республики нанесли успешный удар дронами по позициям реактивных систем залпового огня США, предотвратив готовящуюся ракетную атаку.

    Корпус стражей исламской революции поразил американские военные объекты на территории Кувейта, передает ТАСС.

    В результате атаки беспилотников были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Отмечается, что ракеты находились в состоянии готовности для массированного удара по Ирану.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об атаке на 140 целей в исламской республике в ночь на 12 июля. Американская сторона назвала это ответом на инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе.

    В свою очередь Тегеран осуществил ответные ракетные пуски по базам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана отчитались об успешном отражении воздушных нападений со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Тегеран предостерег Вашингтон от провокационных действий в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании действия соглашения о прекращении огня. Корпус стражей исламской революции анонсировал ответную военную операцию против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

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    12 июля 2026, 01:11 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие взяли под контроль небо в районе Алексеево-Дружковки, тем обрекая остатки боевиков ВСУ в Константиновке, рассказал командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «Бизон».

    «Небо до Дружковки перекрыли мы полностью уже. Поэтому ни подносов, ни подвозов, ни подтягивания личного состава у них ничего этого нет уже», – сказал он ТАСС.

    «Бизон» пояснил, что контроль над небом в районе Алексеево-Дружковки лишает ВСУ возможности снабжать оставшиеся группы боевиков в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали бои за Осыково и Алексеево-Дружковку. Беженец рассказал об убийствах мирных жителей в Алексеево-Дружковке. Комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой.


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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хегсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 02:41 • Новости дня
    L’AntiDiplomatico указал на сигнал Западу в атаках ВС России по целям в Киеве

    L’AntiDiplomatico: Минобороны России дало Западу четкий сигнал

    Tекст: Катерина Туманова

    Отчет российского Минобороны об очередном ударе ВС страны по украинским целям стал, по мнению авторов портала L’AntiDiplomatico, доходчивым и легко считываемым сигналом западным покровителям Киева.

    «Недавние атаки на два объекта военно-промышленного комплекса в столице и на портовые сооружения Одессы, Черноморска и Измаила продемонстрировали, что нет недостижимых целей», – приводит портал выдержку из отчета российского оборонного ведомства.

    После очередной серии ударов ВС России, в ходе которых, к примеру, были уничтожены уничтожили склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях или поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, для российских военных почти не осталось недостижимых целей.

    «Риторика Москвы не нова, но сегодня она стала резче. Кремль давно повторяет, что поток западного оружия не изменит баланс сил на местах. Но теперь это послание наполнено конкретной угрозой», – пишет L’AntiDiplomatico.

    Автор материала указывает на то, что каждая ракетная система, артиллерийское орудие, поставленное США или евроспонсорами Киева, будет считаться законной целью, и любой, кто их перевозит или хранит, подвергается риску быть атакованными.

    «Это не просто военный вопрос, это предупреждение тем, кто продолжает поставлять оружие Украине», – сказано в статье.

    Портал напоминает, как Минобороны  в очередной раз обращает внимание на то, что любые виды оружия, покидающие Запад, в итоге попадают в криминальные сети за пределами Украины.

    «Послание ясно. Западные системы обороны, какими бы совершенными они ни были, недостаточны для защиты ни центров принятия решений, ни линий снабжения. И каждая новая партия оружия, пересекающая границу, в глазах Кремля – всего лишь очередная цель, ожидающая удара», – подчеркнул автор статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Бачевск в Сумской области. ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Армия России 10 июля нанесла удары по военным объектам Украины.


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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    13 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Польские войска начали маневры у границ России и Белоруссии

    Польские военные начали учения на границах с Россией и Белоруссией

    Tекст: Мария Иванова

    На северо-востоке Польши 13 и 14 июля проходят плановые войсковые тренировки, сопровождающиеся массовым выездом боевой техники на дороги общего пользования.

    Оперативное командование вооруженных сил Польши объявило о проведении учений вблизи границ с Россией и Белоруссией, передают «РИА Новости».

    «13-14 июля на северо-востоке Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений вооруженных сил Польши. Цель учений – поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей», – подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что подобные тренировки являются регулярной частью подготовки польских войск.

    Военные предупредили граждан о возможном появлении солдат и техники на дорогах общего пользования. Жителей призвали соблюдать осторожность и воздержаться от публикации в сети фото и видео передвижения войск, чтобы предотвратить использование этих данных в целях разведки или дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции начали тактические маневры вблизи Калининградской области.

    Месяцем ранее власти соседней республики анонсировали военные учения «Огненная буря-26» на востоке страны.

    В прошлом году Варшава решила направить десятки тысяч солдат к российской и белорусской границам.

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    12 июля 2026, 03:50 • Новости дня
    Российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии

    Tекст: Катерина Туманова

    Младший лейтенант Андрей Иванов с помощью дрона вычислил скрытые позиции украинских войск, что позволило оперативно уничтожить технику и личный состав готовящегося к атаке противника.

    Военнослужащий ВС России Андрей Иванов предотвратил атаку ВСУ, выполняя  задачи по воздушной разведке на одном из ключевых тактических направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «В ходе ведения воздушной разведки, управляя БПЛА, Андрей Иванов вскрыл хорошо замаскированное скопление техники ВСУ, сосредоточенное для наступления на позиции российских войск», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Выявив угрозу, младший лейтенант передал точные координаты на командный пункт. После открытия огня российскими артиллеристами Иванов продолжил следить за ситуацией с воздуха. Боец корректировал удары расчетов и фиксировал на видео процесс поражения целей.

    В военном ведомстве добавили, что благодаря оперативной передаче данных и грамотной корректировке огня вражеские машины и личный состав были полностью ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат ВС России рассказал об имитации ВСУ контроля над Константиновкой. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки. Амулет из алтайского кедра спас российского бойца от гибели.

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