Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.53 комментария
Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
Вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции начали тактические маневры «Отважный кабан – 2026» на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью.
Вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 2026». Учения проходят на полигоне Ожиш, расположенном в 70 километрах от границы с Калининградской областью, передает ТАСС.
По информации объединенного командования польской армии, мероприятия продлятся с 16 по 26 июня. В них принимают участие 10 тыс. солдат, основу которых составляют бойцы 16-й механизированной дивизии ВС Польши.
Ключевой сценарий тренировок включает «оборону Сувалкского перешейка». Планируется задействовать порядка 600 единиц боевой техники, среди которых южнокорейские танки K2 и польские боевые машины пехоты Borsuk.
Ранее Польша объявила о проведении международных маневров «Отважный кабан – 2026» в районе Сувалкского коридора.
Несколькими днями ранее бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные тренировки на литовском полигоне вблизи рубежей Белоруссии.
В прошлом месяце литовские и польские военные впервые отработали применение ударных беспилотников на этой территории.