Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot

Tекст: Мария Иванова

Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа выделить экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры от ударов, передает Axios.

Запасы этих ракет на Украине почти истощены, а без них страна не может отражать атаки баллистических ракет. Если проблема не будет решена к зиме, миллионы украинцев могут остаться без отопления.

«Нам нужны Patriot еще вчера», – заявил Зеленский, отметив, что к зиме Киеву необходимо 300 таких ракет-перехватчиков.

По его словам, Трамп пообещал помочь, но подчеркнул сложность ситуации из-за потребности США в этих ракетах для войны с Ираном. В ходе недавнего саммита НАТО обсуждалась возможность передачи Украине лицензий на производство Patriot, чтобы снизить зависимость от американских запасов.

Украинский президент также сообщил о встречах с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon для обсуждения производства. Однако даже при получении лицензий на создание большого количества ракет уйдет от одного до пяти лет. В качестве альтернативы Киев и американские оборонные компании рассматривают модификацию украинских баллистических ракет в антиракеты, что, по мнению Зеленского, будет быстрее и дешевле.

Кроме того, Зеленский рассказал об улучшении отношений с Трампом и ожидаемом визите его посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев в ближайшие две недели, отмечает издание.

Стороны планируют детально обсудить идеи возобновления мирных переговоров. При этом украинский лидер выразил скептицизм относительно намерений Москвы, заявив о якобы возможном участии 30 тыс. военных из КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Соединенные Штаты выдадут Киеву лицензию на производство данных боеприпасов.

Эксперты Bloomberg спрогнозировали многолетние сроки запуска подобного предприятия.