Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.14 комментариев
Американская ракета ударила по городу на северо-западе Ирана
Провинция Западный Азербайджан на северо-западе Ирана подверглась ракетному обстрелу, сообщил глава регионального управления по кризисным ситуациям Хамед Сафари
«Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции», – цитирует Сафари агентство Fars, передает РИА «Новости». Данных о возможных жертвах среди населения пока нет.
Позднее иранская гостелерадиокомпания уточнила, что ракетный удар по городу Пираншахр, расположенному в провинции Западный Азербайджан, нанесли Соединенные Штаты Америки.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США объявило о третьей подряд ночи ударов по территории Ирана.
Президент Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.
Весной в результате американских атак по иранской провинции Западный Азербайджан погибли по меньшей мере 49 человек.