Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Нетаньяху заявил о намерении обсудить с Трампом Иран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон анонсировал переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по ключевым вопросам международной повестки дня и иранской проблеме.
Нетаньяху перед вылетом в Вашингтон обозначил главную тему предстоящих переговоров с Трампом, передает ТАСС. Видеозапись выступления политика у трапа самолета распространила его канцелярия.
«Я направляюсь в Вашингтон на встречу с Трампом. Это моя восьмая встреча с ним с момента его избрания президентом США на второй срок. Как показывает мой опыт премьер-министра, в эти сложные времена необходимо действовать с большой решимостью и большой мудростью. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран», – заявил глава правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля анонсировала его визит в Вашингтон 28 июля.
Месяцем ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации конфликта с Тегераном.
Сам израильский лидер назвал военную кампанию против Ирана спасением еврейского государства от немедленного уничтожения.