Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Канцелярия Нетаньяху анонсировала его визит в США
Канцелярия Нетаньяху сообщила о его визите в Вашингтон 28 июля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в столицу Соединенных Штатов для проведения переговоров на высшем уровне и участия в траурных мероприятиях.
Нетаньяху планирует посетить США. В официальном заявлении канцелярии политика отмечается, что он отправляется в Вашингтон «по приглашению президента Трампа», передает ТАСС.
Вылет намечен на понедельник, 27 июля. На следующий день, 28 июля, состоится официальная встреча политиков в Белом доме.
Кроме дипломатических переговоров, программа визита включает посещение похорон сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава израильского правительства отправится в Вашингтон для участия в траурных мероприятиях.
Ранее президент США Дональд Трамп предостерег Биньямина Нетаньяху от эскалации отношений с Ираном.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ