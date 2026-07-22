Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда: от корпусов солнечных панелей до медицинского оборудования, это аммиак и минеральные удобрения, тонкая химия, лаки и краски. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.9 комментариев
Пожар на складе Wildberries в Невинномысске удалось локализовать
Сотрудники экстренных служб остановили распространение огня на территории логистического комплекса в Ставропольском крае после ночного удара беспилотников.
Специалисты успешно локализовали пожар на складе маркетплейса Wildberries в Невинномысске, возникший в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.
Информацию о ликвидации угрозы распространения огня подтвердил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Наши огнеборцы действуют профессионально, мужественно и слаженно», – подчеркнул губернатор.
В ночь на 22 июля атакам также подверглись логистические центры компании в Краснодаре. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации последствий инцидента в Ставрополье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Татьяна Ким сообщила об атаке на логистические центры на Юге России.
Маркетплейс временно приостановил работу складов в Краснодаре и Невинномысске. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о террористическом акте.