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Суд в Молдавии ликвидировал партии блока «Победа»
Апелляционная палата Молдавии распорядилась ликвидировать партии, входящие в оппозиционный блок «Победа».
Суд признал эти политические силы преемницами ранее запрещенной партии «Шор», передает ТАСС.
«Политическая партия «Сила альтернативы и спасения Молдовы» (FASM) признается последовательницей партии «Шор», которая была признана неконституционной постановлением Конституционного суда №10 от 19 июня 2023 года. Политическая партия ликвидируется», – объявила судья.
Аналогичные формулировки были зачитаны в отношении партий «Победа» и «Возрождение». Ранее в этот же день другим постановлением суда была ликвидирована входившая в оппозиционный блок партия «Шанс».
В июле прошлого года Центризбирком Молдавии инициировал ликвидацию четырех партий оппозиционного блока.
Вскоре суд отказал объединению «Победа» в участии в выборах.
В августе Минюст республики подал в Апелляционную палату иск о роспуске этих политических сил.