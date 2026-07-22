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    Новое правительство Британии удивляет двумя фигурами
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Захарова ответила на слова Каллас об угрозе Европе
    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ
    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 20:59 • Новости дня

    Минобороны сообщило о перехвате десятков украинских беспилотников

    Российские ПВО за день уничтожили 80 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 80 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака продолжалась на протяжении двенадцати часов.

    В военном ведомстве уточнили детали произошедшего. «В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – сообщили в Max-канале министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 июля российские военные сбили 161 украинский беспилотник за двенадцать часов. Тремя днями ранее дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 117 вражеских дронов самолетного типа.

    До этого над регионами России и морскими акваториями системы ПВО перехватили 220 летательных аппаратов.

    21 июля 2026, 22:44 • Новости дня
    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ

    Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ

    Зеленский объявил о смене главкома ВСУ
    @ Ministry of Defense of Ukraine/wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Новым главнокомандующим ВСУ станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, сообщил Владимир Зеленский.

    «Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.

    Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.

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    22 июля 2026, 08:57 • Новости дня
    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

    Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство
    @ TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь актрисы Орнеллы Мути итальянская певица Найке Ривелли рассказала, что они с матерью подают заявление на получение российского гражданства.

    Итальянская певица Найке Ривелли и ее мать, актриса Орнелла Мути оформляют документы для получения гражданства России, передает РИА «Новости».

    Звездная семья объясняет это решение глубокой связью со страной и желанием перевезти родственников.

    «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома... У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», – заявила Ривелли.

    Дочь артистки добавила, что они не сталкивались с критикой на родине из-за частых визитов в России. По ее словам, многие итальянцы искренне любят русскую культуру и помнят поддержку россиян в период пандемии.

    Также семья рассматривает возможность покупки недвижимости в Москве или Петербурге.

    В августе прошлого года Найке Ривелли заявила о намерении получить российский паспорт.

    В феврале итальянский журналист Винченцо Лоруссо сообщил о планах стать гражданином России.

    В мае МВД заявило о неуклонном росте числа европейцев, желающих получить российское гражданство.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил инициативы «Единой России» по поддержке бюджетов регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил инициативы «Единой России» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Обсуждение состоялось в рамках совещания, посвященного текущему состоянию отечественной экономики, главным отраслям и системе государственных финансов.

    «По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс. Он может быть направлен как на решение текущих задач, так и на стимулирование долгосрочного экономического роста, на поддержку технологического развития, деловой активности», – приводит канал Кремля в Max слова главы государства.

    Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту рассмотреть возможность реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам.

    Позже глава государства согласился перенести погашение задолженностей субъектов страны на более поздний срок.

    Данная мера позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

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    22 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ

    В России узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого

    Российские силовики получили личные данные нового главкома ВСУ
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Российские правоохранительные органы установили адрес проживания, мобильный телефон и электронные почты недавно назначенного главнокомандующего украинской армией Михаила Драпатого.

    В распоряжении российских специалистов оказались не только контакты самого генерала, но и электронные почты его родителей, передает ТАСС.

    «Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г.р.). К нам в руки попали его личные данные», – рассказал собеседник агентства, уточнив, что известен и точный адрес проживания военачальника.

    В июне прошлого года генерал подавал в отставку после ракетного удара по учебному центру в Днепропетровской области, где погибли 12 и пострадали более 60 украинских солдат. Прошение было удовлетворено, однако в тот же день Драпатый получил должность главы Командования объединенных сил ВСУ. Украинская пресса предполагала, что реальной причиной увольнения стал конфликт с Александром Сырским.

    Осенью прошлого года военачальник был дополнительно назначен руководителем Группировки объединенных сил, отвечающей за операции в Харьковской области.

    Накануне Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

    Министерство внутренних дел России объявило этого генерала в розыск по уголовной статье.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал Драпатого военным преступником и обвинил в репрессиях и пытках мирных граждан в Донбассе.

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    22 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией

    Госсекретарь США Рубио заявил о необходимости диалога с Россией

    Рубио назвал безрассудным разрыв отношений с Россией
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Россия обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, отказ от контактов между странам был бы безрассудным решением, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    Соединенные Штаты и Россия должны сохранять каналы связи, передает РИА «Новости».

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от взаимодействия безответственным шагом.

    «Было бы опрометчиво и безответственно не общаться. Мы должны поддерживать отношения, даже если у нас есть разногласия», – подчеркнул Рубио в ходе общения с прессой в Маниле.

    Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым роль США в урегулировании украинского конфликта. Рубио отметил, что стороны оценят наличие окна возможностей для конструктивного участия Вашингтона в этом процессе. Выступление госсекретаря транслировал канал WION.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность переговоров с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН.

    Глава российского МИД выразил недоумение из-за отказа Вашингтона от посредничества по украинским делам.

    До этого американский дипломат призвал администрацию Соединенных Штатов к сохранению двустороннего диалога с Москвой.

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    22 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    Крупнейший оператор Maersk приостановил обслуживание порта в Одесской области
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом, расположенном в Одесской области, из-за ударов.

    «Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на нашу операционную деятельность, фидерный оператор не имеет возможности продолжать предоставление сервиса на Украину через Черноморский рыбный порт», – говорится в заявлении Maersk в Telegram-канале компании.

    Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске, переадресуют в румынский порт Констанца. Все импортные отправления в Черноморск, находящиеся в Порт-Саиде или ожидающие прибытия туда, также планируется перенаправить в Констанцу.

    Для экспортных заказов с портом погрузки Черноморск предлагается бесплатная отмена или изменение порта погрузки на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта. Изменения, внесенные через сайт компании, могут повлечь штрафы и перерасчет фрахта.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины. Несколькими днями ранее Воздушно-космические силы атаковали два морских судна с военными грузами в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России поразили два контейнеровоза в порту Черноморска.

    Комментарии (18)
    22 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Украина отказалась от польских МиГ-29

    Tекст: Вера Басилая

    Украина больше не хочет получать от Польши советские истребители МиГ-29 из-за необходимости проведения дорогостоящих восстановительных работ.

    Украина больше не планирует забирать у Варшавы советские истребители. Причиной такого решения стало неудовлетворительное техническое состояние авиации, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные обладают всей информацией о текущем состоянии оставшихся на вооружении ВВС Польши МиГ-29. <...> Вывод был такой, что самолеты нуждаются в дорогостоящих ремонте и модернизации», – рассказал источник агентства.

    Стороны не смогли прийти к компромиссу по вопросу финансирования восстановительных работ. Ни одно из государств не захотело брать на себя расходы по подготовке техники к боевым действиям.

    В декабре 2025 года польское оборонное ведомство намеревалось передать соседней республике от шести до восьми самолетов. Всего планировалось списать 14 машин в обмен на технологии беспилотников, однако сделка сорвалась.

    Украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации.

    Польская сторона отменила передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    Позже украинское руководство запросило специализированную технику для обслуживания авиации в обмен на дроны.

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    22 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    @ Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны, пишет Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли.

    Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало соответствующее разрешение профильному предприятию, передает РИА «Новости».

    «Завод в Лингене теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности», – отмечается в публикации газеты Zeit.

    Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome. Предприятие намерено наладить выпуск шестиугольных топливных элементов, предназначенных для атомных электростанций российского образца. В производственном процессе будет задействована технология компании ТВЭЛ, являющейся частью структуры Росатома.

    Ранее правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны.

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Венгрия при участии Росатома начала строительство новейших энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2».

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    22 июля 2026, 10:03 • Новости дня
    AP: Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией

    AP: Трамп разрешил Саудовской Аравии обогащать уран для гражданской программы

    AP: Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией
    @ Nathan Howard/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США согласовал соглашение, которое потенциально позволит саудитам создать собственную инфраструктуру для обогащения урана в рамках гражданской ядерной программы.

    Американский лидер одобрил договор с Эр-Риядом, передает Associated Press. По словам двух источников, знакомых с ситуацией, о решении могут официально объявить уже в среду.

    Ожидается, что срок действия соглашения составит 30 лет. К развитию программы планируется привлечь американские компании. Сделка может позволить построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии после проведения совместного исследования.

    Белый дом пока не ответил на запрос о комментариях. Изначально информацию о готовящемся решении опубликовала газета The Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом подготовил беспрецедентный проект ядерного договора для Саудовской Аравии.

    Вашингтон рассматривал возможность предоставления Эр-Рияду технологий обогащения урана.

    Эксперт Алексей Анпилогов назвал это сотрудничество попыткой контроля амбиций королевства.

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    22 июля 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    Лавров: США наводят украинское оружие на гражданские цели в России
    @ Natalia Kolesnikova/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предоставляет Киеву разведданные и системы связи для целеуказания при ударах по гражданским объектам на российской территории, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

    Американские власти не ограничиваются военной поддержкой Киева, а непосредственно вовлечены в процесс выбора объектов для ударов, отметил Лавров, передает ТАСС.

    «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка помогает Киеву определять маршруты для дальних ударов.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал ответ Москвы на прямое участие Вашингтона в наведении ракет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на высокую степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт.

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    21 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации в Черниговской области
    @ Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области, сообщили в силовых структурах.

    Зеленский провел специальное совещание с высшим командным составом украинской армии, посвященное планированию возможных провокаций в Черниговской области, передает РИА «Новости».

    По данным источников в силовых структурах, во встрече участвовали командиры семи корпусов ВСУ, а также руководитель 30-го корпуса морской пехоты.

    «В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область», – рассказал собеседник агентства.

    Отмечается, что инициатива Зеленского и главкома Александра Сырского не находит широкой поддержки среди военного руководства. Командиры выступают против подобных планов из-за критического дефицита солдат на других участках фронта. Однако, как полагают силовики, расчет делается на пополнение резервов за счет принудительной депортации украинцев из стран Евросоюза и снижения призывного возраста.

    Ранее украинские силовики организовали карательную операцию для запугивания жителей Черниговской области. Малые группы военных попытались прорваться к российской границе в районе села Гремяч.

    Для оборудования позиций в этом регионе командование ВСУ перебросило военнослужащих бригады тактической авиации из Ивано-Франковска.

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    22 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Wildberries временно закрыл два региональных логистических центра, отменив для продавцов плату за хранение товаров с 22 июля.

    Онлайн-ретейлер приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске, сообщает официальный Telegram-канал Wildberries.

    Компания порекомендовала партнерам отменить намеченные отгрузки или перевезти товары на альтернативные распределительные центры.

    «Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», – говорится в заявлении платформы. Руководство маркетплейса пообещало оперативно уведомлять продавцов о любых изменениях ситуации через специализированный портал для селлеров.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночного налета на логистический комплекс в Краснодаре пострадали десять человек, четверо из которых госпитализированы с серьезными ранениями.

    После пожара из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск.


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    22 июля 2026, 10:07 • Новости дня
    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН

    Дональд Трамп решил выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генсека ООН

    Трамп захотел назначить главу ФИФА генсеком ООН
    @ Victor Monteiro/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Дональд Трамп планирует выдвинуть президента ФИФА Джанни Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Как отмечает американская пресса, успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов.

    Президент США Дональд Трамп хочет видеть главу ФИФА Джанни Инфантино следующим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, пишет The New York Post.

    56-летний спортивный функционер сблизился с американским лидером во время организации чемпионата мира этого года. Швейцарец всячески пытался очаровать главу Белого дома и даже вручил ему первую Премию мира ФИФА в декабре.

    По словам источника издания, близкого к президенту, Трамп считает, что Инфантино «уважают все в мире, и он признает, что у него есть особая способность объединять людей». Новый генсек ООН будет избран в этом году на смену португальцу Антониу Гутерришу, который покинет свой пост в конце декабря. Для получения должности кандидату необходимо заручиться поддержкой Совета Безопасности, состоящего из 15 членов, а затем получить одобрение Генеральной Ассамблеи.

    Пока неизвестно, хочет ли сам Инфантино занять этот пост. Однако Трамп видит явное преимущество среди других претендентов, которых один из инсайдеров назвал «слабыми». Среди известных конкурентов числятся бывший президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Идея Трампа может нарушить ожидаемый выбор кандидата из Латинской Америки или Карибского бассейна, но источники отмечают, что мягкая географическая ротация не обязательно станет препятствием для Инфантино.

    Специальный посланник Трампа Паоло Замполли назвал эту идею гениальной, отметив, что Инфантино отлично справится с работой. По его мнению, опыт управления более чем 200 членами ФИФА поможет швейцарцу взаимодействовать со 193 государствами ООН. При этом Замполли добавил, что не обсуждал эту концепцию с Инфантино на финале чемпионата мира и был удивлен, узнав о ней.

    Успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов: сейчас он зарабатывает в ФИФА около шести млн долларов в год, тогда как зарплата генсека ООН составляет около 418 тыс. долларов. В марте следующего года Инфантино планирует переизбираться на пост президента ФИФА, несмотря на критику со стороны европейских стран из-за вмешательства Трампа в отмену дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом во время чемпионата мира.

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

    Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего преемника Антониу Гутерриша.

    Комментарии (7)
    22 июля 2026, 14:17 • Новости дня
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты нижней палаты парламента окончательно утвердили меры против скрывающихся за границей правонарушителей.

    Ограничения коснутся лиц, уклоняющихся от наказания за дискредитацию армии, призывы к санкциям и нарушения в сфере иностранных агентов, передает РИА «Новости».

    Санкции начнут действовать после того, как МВД подтвердит факт нахождения человека за рубежом.

    Новые нормы вводят 14 строгих запретов. Беглецам откажут в регистрации бизнеса, сделках с недвижимостью, получении кредитов и выдаче водительских прав. Также они лишатся доступа к консульским услугам, а их имущество и банковские счета будут заморожены.

    Список таких граждан поручено вести Минюсту на основе данных силовых ведомств. Для легальных выплат фигурантам реестра придется использовать единственный специальный рублевый счет. Из этих же заблокированных средств нуждающиеся родственники смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность принятых инициатив. «Принятие изменений позволит создать дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона», – отметил спикер.

    В декабре прошлого года депутаты одобрили в первом чтении ограничения для скрывающихся за рубежом преступников.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

    Комментарии (9)
    22 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    ВС России уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе и батарею «Нептун-2»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2», сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации ночью продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотными аппаратами, передает Минобороны.

    В порту Одессы поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горючим для обеспечения ВСУ.

    На морском переходе к юго-востоку от Одессы российские силы поразили сухогруз и балкер, доставлявшие военные грузы в порты Одессы и Черноморска. В самой Одессе удар пришелся по логистическому центру «Новой почты», который украинская армия использовала для хранения военного имущества.

    Кроме того, в районе населенного пункта Ковалевка к северо-западу от Одессы поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2». В результате удара уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.

    Накануне российские беспилотники поразили два судна у побережья Одессы и сухогруз в порту Николаева.

    Днем ранее армия России уничтожила сухогрузы с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.

    В этот же день Вооруженные силы РФ нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами для украинских войск.

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    Власти Украины скрыли настоящую биографию нового начальника генштаба ВСУ
    Переговоры по вступлению Украины в Евросоюз перенесены из-за Венгрии
    Госдума ввела ограничения для уклоняющихся от наказания релокантов
    Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ под руководством Сырского
    Над Рижским заливом замечен разведывательный самолет НАТО
    Скончалась раненная при ударе дрона по складу Wildberries в Краснодаре девушка
    В Госдуме предложили создать спортивную «Яшинскую карту» для детей

    На топливном рынке заметно первое облегчение

    Топливный рынок страны частично удалось стабилизировать благодаря принятым мерам – запрету экспорта и старту импорта. Однако в отдельных регионах ситуация остается напряженной. Власти намерены решать их проблемы в ручном режиме. Как государство обеспечит топливом аграриев, которым оно сейчас очень нужно? И как топливный рынок влияет на решение ЦБ по ставке в эту пятницу? Подробности

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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы

    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

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    Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану»

    «При нем украинские войска драпали и из-под Артемовска, и из-под Мариуполя, и будут драпать сейчас – фамилия обязывает» – так эксперты комментируют назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ. На этой должности он сменил Александра Сырского, увольнение которого стало политическим поражением Владимира Зеленского в угоду требованиям европейских кругов. Будет ли продолжение у «картонного майдана» на Украине? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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