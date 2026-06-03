Рубио сообщил о необходимости диалога России с США

Рубио: США должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса заявил о важности дипломатических контактов с Москвой, передает ТАСС. По его словам, Вашингтону следует разделять вопросы украинского конфликта и двусторонних отношений.

«Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна – это война на Украине, которую мы хотели бы видеть завершенной путем переговоров, а отдельно от этого – двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», – сказал он.

Рубио также выразил надежду на улучшение двусторонних связей в будущем. Он отметил, что после завершения конфликта на Украине отношения между Соединенными Штатами и Россией могут стать более дружественными и легкими.

Ранее госсекретарь США признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе. В мае Марко Рубио выразил готовность американской стороны к посредничеству для завершения конфликта.

В Кремле заявили о готовности принять американских переговорщиков.