Военные США завершили восьмую ночь ударов по Ирану

Военные США завершили восьмую ночь атак по Ирану

Tекст: Катерина Туманова

«В течение восьмой ночи подряд ударов США силы Центрального командования успешно наносили удары по иранским военным береговым объектам наблюдения и противовоздушной обороны, морским объектам и местам хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, что продолжало снижать военный потенциал Ирана», – сказано в сообщении в соцсети Х.

Американские военные подразделения также были нацелены на силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которые 17 июля совершили нападения на военнослужащих США в Иордании, добавили американские военные.

Центральное командование добавило, что более 50 тыс. американских мужчин и женщин в военной форме действуют по всему Ближнему Востоку. Они бдительны, сосредоточенны и готовыми к бою в любой момент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что погибшие военные США станут стимулом для дальнейших ударов по Ирану, а американский лидер прагматично посочувствовал гибели солдат в Иордании. При этом NYT узнала о повреждении Ираном 20 вертолетов Black Hawk США в Иордании. А британская Telegraph сообщила об изоляции иранского города Бендер-Аббас из-за атак США.