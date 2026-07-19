Bloomberg: Зеленский выбрал Корецкого премьером, чтобы пережить зиму

Bloomberg: Главной задачей нового премьера Украины станет подготовка к зиме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Корецкого новым премьер-министром страны, передает Bloomberg. Главной задачей нового главы правительства станет укрепление энергетической и тепловой инфраструктуры для предотвращения масштабных отключений, подобных тем, что произошли прошлой зимой.

Кандидатуру 48-летнего Корецкого утвердил украинский парламент. Ранее он не имел политического опыта и работал в частном секторе, а в 2022 году возглавил крупнейшую нефтедобывающую компанию страны «Укрнафта». «Тот факт, что Корецкий является новичком в политике, на данном этапе на самом деле является для него преимуществом», – заявил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

По словам аналитика банка Dragon Capital Дениса Саквы, под руководством Корецкого «Укрнафта» получила около одного млрд долларов чистой прибыли в 2023-2024 годах. В мае прошлого года он также возглавил «Нафтогаз Украины», где успешно привлек финансирование от международных структур и избежал обвинений в коррупции.

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль был переназначен на должности министра энергетики и первого вице-премьера. В ходе утверждения в парламенте Корецкий отметил, что предстоящая зима может стать еще более сложной для страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские депутаты утвердили Сергея Корецкого на должность главы правительства. Ранее Владимир Зеленский отправил в отставку предыдущего премьер-министра Юлию Свириденко. Новый руководитель кабинета министров предупредил граждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора предстоящей зимой.