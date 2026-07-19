Bloomberg предрек крах мировых правительств из-за развития ИИ

Tекст: Катерина Туманова

Эксперты спрогнозировали крах мировых правительств из-за развития искусственного интеллекта, так как правительства, построенные на налогообложении трудящихся, могут столкнуться с трудностями в мире, где все меньше людей имеют работу, пишет агентство Bloomberg.

«Ирония революции в области искусственного интеллекта заключается в том, что её сторонники часто ссылаются на промышленную революцию, начавшуюся в конце 1700-х годов, не упоминая при этом десятилетия политических потрясений, которые она спровоцировала. Целые континенты были охвачены гражданскими беспорядками не из-за технологических прорывов, а потому что рынки развивались быстрее, чем люди и правительства могли к ним адаптироваться», – отмечает агентство.

В декабре 2025 года 50 специалистов из Google DeepMind, Rand Corporation и других организаций собрались в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ), чтобы обсудить влияние алгоритмов ИИ на мировые финансы.

Главной угрозой для цивилизации может стать не восстание машин, а критическое снижение сборов от подоходного налога, заявили эксперты. По оценкам Rand Corporation, в 2024 году 66% доходов бюджета США обеспечили именно отчисления с заработных плат граждан. Теперь же нейросети угрожают уничтожить целые категории офисных профессий.

Исследование Anthropic PBC показало, что программирование стало самой уязвимой специальностью. Сокращение числа высокооплачиваемых рабочих мест приведет к падению доходов казны, тогда как государственные расходы на переподготовку и пособия резко возрастут.

Подобный дисбаланс грозит спровоцировать десятилетия нестабильности и даже привести к свержению правительств.

«Это самый важный вопрос, который волнует и ставит перед всеми нами», – заявил государственный министр Сингапура Элвин Тан.

Правительство Сингапура выделило сотни миллионов долларов на помощь в переподготовке работников. Однако историки напоминают, что промышленная революция прошлого уже вызывала массовые гражданские беспорядки из-за отставания государств от развития рынков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек ООН Антониу Гутерреш назвал повсеместное внедрение искусственного интеллекта опасным экспериментом над обществом. Си Цзиньпин потребовал сохранить контроль человека над ИИ. Кабмин одобрил создание Всемирной организации по искусственному интеллекту. Администрация США запустила программу контроля доступа к передовому ИИ.







