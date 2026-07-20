Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.0 комментариев
Биржевая цена газа в Европе превысила 700 долларов
Стоимость газа в Европе достигла 700 долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке
Котировки голубого топлива резко пошли вверх из-за очередного витка напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, обновив максимумы с конца марта.
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость августовских фьючерсов впервые с 23 марта превысила 700 долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС. Такая динамика зафиксирована на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.
На нидерландском хабе TTF цены поднимались до отметки около 716 долларов за тысячу кубометров. В европейской валюте этот показатель составил 60,515 евро за мегаватт-час. Рост котировок с начала торгового дня превышал 5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля стоимость августовских фьючерсов на газ в Европе достигла отметки в 646 долларов за тысячу кубометров.
Ранее котировки голубого топлива превысили 630 долларов на фоне напряженности между США и Ираном.
В конце марта показатель поднимался почти до 730 долларов из-за опасений инвесторов.