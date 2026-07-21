В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.7 комментариев
Снаряд попал в танкер в Ормузском проливе
В Ормузском проливе зафиксировано попадание снаряда в танкер в районе побережья Омана, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях (14 км) к северо-востоку от Лимах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В танкер попал неустановленный снаряд. Специалисты UKMTO начали расследование случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива загорелись после взрывов на заминированном маршруте по данным КСИР.
Военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.