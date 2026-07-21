Патриарх Кирилл освятил отреставрированный храм в центре Казани

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Казанской иконы Божией Матери освятил отреставрированный храм в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца, передает ТАСС. Торжественное событие состоялось в Казанском Богородицком мужском монастыре.

В праздничных мероприятиях на территории обители и традиционном крестном ходе приняли участие более семи тыс. верующих. Отреставрированный храм имеет особое историческое значение: именно он первым принял чудотворную Казанскую икону после ее обретения в 1579 году.

Восстановление церкви Николы Тульского стартовало в 2024 году по указу главы Татарстана. Специалисты воссоздали фасады, колонны, барабан, купол и крест. Внутреннее убранство восстанавливалось по архивным документам и описям из Национального музея республики. Вместимость обновленного храма высотой 37,8 метра составляет около 300 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году во время визита в Татарстан патриарх Кирилл передал верующим икону Жировицкой Божией Матери.

Ранее старинный чудотворный Казанский образ Богородицы доставили в храм Христа Спасителя на пасхальную вечерню.

Осенью 2025 года предстоятель Русской православной церкви провел великое освящение храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.