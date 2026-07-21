Путин назвал хорошим показатель инвестиций в Еврейской автономной области

Tекст: Валерия Городецкая

Во вторник глава государства провел встречу с губернатором региона Марией Костюк в Кремле, где обсуждались ключевые вопросы развития субъекта, передает РИА «Новости».

Губернатор сообщила, что рост инвестиций в основной капитал региона составил 35%. «Хороший показатель – 35%», – сказал Путин во время беседы. Президент также поинтересовался факторами, способствовавшими такому результату.

Костюк пояснила, что достижение стало возможным благодаря развитию логистики, которая теперь выступает ядром экономики области. Кроме того, на встрече обсуждалось социально-экономическое развитие региона, подготовка квалифицированных кадров для местных предприятий и привлечение медицинских специалистов. Предыдущая встреча Путина и Костюк проходила в августе 2025 года.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с Марией Костюк.

В сентябре прошлого года глава региона официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области.

На Петербургском форуме она сообщила о заключении крупных инвестсоглашений с агропромышленными и энергетическими компаниями.