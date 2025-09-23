Мария Костюк официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области

Костюк официально вступила в должность губернатора Еврейской автономной области

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная церемония прошла в большом зале правительства области, передает ИА ЕАОMedia. В мероприятии участвовали федеральные, региональные и муниципальные чиновники, представители силовых структур, религиозных и общественных организаций. Прямую трансляцию инаугурации смотрели тысячи жителей региона.

Мария Костюк принесла присягу жителям Еврейской автономной области и заявила: «Наша автономия – одна большая семья, где все друг друга знают. Поэтому сегодня я чувствую особую ответственность за будущее малой родины. Для меня это ответственность перед теми, с кем я выросла. Перед теми, кто меня учил, с кем я училась и работала. Перед родителями, с чьими детьми росли мой сын и моя дочь, а сейчас растет и мой внук. Перед моим сыном, памяти которого я должна быть достойна. Сегодня мы строим будущее для наших детей. Мы обязаны дать подрастающему поколению веру в автономию. Научить ценить и гордиться малой родиной, показать молодежи востребованность и перспективы жизни в родном регионе. Важно бережно и заботливо относиться к земле, на которой живем мы и будут жить наши дети и внуки. Я верю, что так и будет. Я знаю, что у нас все получится».

На выборах, прошедших с 12 по 14 сентября, за Костюк проголосовали 72 109 избирателей, что составило 83,02% от явки. В голосовании приняли участие 86 860 человек, а явка составила 74,23% – это рекорд среди регионов, выбиравших руководителей субъектов в эти дни. Председатель избирательной комиссии ЕАО Ольга Бабий официально объявила Костюк избранной на должность губернатора.

Поздравления в адрес нового губернатора прозвучали от представителей федеральных и региональных властей, духовенства и общественности. Выступая от лица полпреда президента, Игорь Кобыляченко отметил доверие к Марии Костюк со стороны жителей области и выразил уверенность в позитивных изменениях для региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пять представителей программы «Время героев» победили на выборах по итогам Единого дня голосования 2025 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает продвижение ветеранов спецоперации на Украине во власть.