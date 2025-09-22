Песков заявил о поддержке Путиным продвижения ветеранов СВО во власть

Песков: Путин поддерживает продвижение ветеранов СВО во власть

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов – это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми консолидированно в нашем обществе. И конечно же, в том числе и президентом», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

В ходе последних выборов пятеро выпускников программы «Время героев» получили поддержку избирателей. Среди них – временно исполняющая обязанности губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, кавалер ордена Мужества Евгений Первышов, избранный главой Тамбовской области, Герой России Станислав Кочев, который стал депутатом Госсовета Республики Коми восьмого созыва, а также Евгений Вылцан и Константин Кутейников, избранные депутатами Брянской областной думы и Тамбовской городской думы соответственно.

Всего по стране более 50 участников программы «Время героев» получили новые должности на разных уровнях, включая полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жогу, главу Движения первых Артура Орлова и сенатора Алексея Кондратьева.

Ранее Путин призвал выдвигать ветеранов СВО на руководящие посты.

Напомним, на прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.

В Кремле высоко оценили участие более 1,6 тыс. ветеранов СВО в избирательных кампаниях разного уровня, отметив значимость их жизненного опыта.