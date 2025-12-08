В Саратовской области стартовал образовательный бизнес-курс «СВОй бизнес»

Tекст: Валерия Городецкая

Участники образовательного интенсива, который проводится в рамках партпроекта «Предпринимательство», изучают создание бизнес-плана, работу с клиентами, получение грантов, а также знакомятся с успешными примерами предпринимательства, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В первый день курса слушатели посетили штаб общественной поддержки, где им рассказали об основах ведения дела и инструментах анализа рынка.

«Наш образовательный проект направлен на адаптацию участников спецоперации к гражданской жизни и поддержку предпринимательской инициативы. Полученные знания помогут грамотно подойти к открытию своего дела. Для разработки и проведения программы были привлечены эксперты по юридическим, налоговым, финансовым и маркетинговым вопросам. На протяжении всего проекта и после его окончания участников будут сопровождать опытные наставники, которые обеспечат необходимую поддержку», – отметила координатор проекта Альфия Когогина.

Программа рассчитана на пять дней и охватывает темы бизнес-планирования, маркетинга, продаж и финансов. Помимо лекций, участники посетят реально действующие компании. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что на практических занятиях участники смогут «упаковать» свои запросы в бизнес-планы и избежать ошибок с помощью наставников.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что по завершении интенсива каждый участник сможет выйти на защиту собственного бизнес-проекта, а также воспользоваться сервисами цифровой платформы МСП.РФ. До конца года программа охватит более 40 регионов.