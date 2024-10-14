Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.9 комментариев
Белоусов заявил о планах России и Китая развивать военное сотрудничество
Белоусов заявил о значимости российско-китайского взаимодействия в обороне
Россия сосредоточена на развитии тесного военного сотрудничества с Китаем для усиления глобальной и региональной стабильности, отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Пекин.
В ходе переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем Белоусов отметил, что российско-китайское сотрудничество способствует укреплению глобальной и региональной стабильности. Он заявил о регулярных совместных учениях на суше, море и в воздухе, которые включают выполнение учебно-боевых задач высокой сложности, передает ТАСС.
Белоусов выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Китаем и добавил, что переговоры укрепят стратегическое партнерство двух стран в оборонной сфере. По его словам, такие взаимодействия играют ключевую роль в повышении обороноспособности и стабильности.
Министр обороны Китая в свою очередь заявил, что у Китая и России есть возможности для открытия новой страницы в двустороннем военном сотрудничестве, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что назначение Белоусова на должность главы российского военного ведомства произошло в «критический период», подчеркнув доверие президента Владимира Путина к новому министру. Дун Цзюнь выразил уверенность в том, что на основе дружбы между странами можно будет продвигать сотрудничество на новый уровень.
Напомним, Белоусов прибыл в Пекин для переговоров с военным руководством Китая и участия в памятных мероприятиях. Ранее президент России Владимир Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024».