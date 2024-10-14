Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.5 комментариев
Белоусов начал официальный визит в Китай
Министр обороны России Белоусов прибыл в Пекин для переговоров с Китаем
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пекин, чтобы провести переговоры с военным руководством Китая и почтить память Народных героев.
В ходе визита он планирует провести переговоры с военным и военно-политическим руководством Китая, говорится в Telegram-канале Минобороны.
У здания Центрального военного совета Китая состоялась официальная церемония встречи российской делегации. В ней приняли участие рота Почетного караула и оркестр. Китайский министр обороны адмирал Дун Цзюнь поприветствовал своего российского коллегу. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула.
До этого Белоусов выполнил символический жест уважения, возложив венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Ранее в ходе визита в Москву премьер Государственного совета КНР Ли Цян заявил о достижении Россией и Китаем эталона международных отношений нового типа.
В мае президент России Владимир Путин совершил визит в Китай, в ходе которого стороны договорились углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Глава МИД Сергей Лавров подтвердил особый стратегический характер отношений между Россией и Китаем.