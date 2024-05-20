Лавров подвел итоги визита Путина в Китай

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров напомнил, что визит в КНР стал первой зарубежной поездкой Путина после переизбрания на пост президента. Поездка подчеркнула особый характер отношений Москвы и Пекина, передает ТАСС.

Глава МИД России намерен обсудить итоги визита Путина в Китай с Ван И. Министр добавил, что двусторонним отношениям по итогам переговоров в Пекине и Харбине был придан особый импульс, продолжением которого станут переговоры на уровне глав МИД.

Кроме того, Путин и глава КНР Си Цзиньпин намерены встретиться в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле. График контактов у лидеров интенсивный, добавил Лавров.

Также министр напомнил Ван И, что его ждут на заседание министров иностранных дел БРИКС уже меньше чем через месяц в Нижнем Новгороде.

Ранее Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности.