Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Лавров подвел итоги визита Путина в Китай
Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай стал подтверждением особого стратегического характера отношений, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И.
Лавров напомнил, что визит в КНР стал первой зарубежной поездкой Путина после переизбрания на пост президента. Поездка подчеркнула особый характер отношений Москвы и Пекина, передает ТАСС.
Глава МИД России намерен обсудить итоги визита Путина в Китай с Ван И. Министр добавил, что двусторонним отношениям по итогам переговоров в Пекине и Харбине был придан особый импульс, продолжением которого станут переговоры на уровне глав МИД.
Кроме того, Путин и глава КНР Си Цзиньпин намерены встретиться в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле. График контактов у лидеров интенсивный, добавил Лавров.
Также министр напомнил Ван И, что его ждут на заседание министров иностранных дел БРИКС уже меньше чем через месяц в Нижнем Новгороде.
Ранее Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности.