Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу Пекина по безопасности

Tекст: Вера Басилая

«Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи обеспечения глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета», – цитирует ТАСС Лаврова.

Министр подчеркнул, что визит Путина в Китай подтвердил, что российско-китайские отношения превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи.

Союз Москвы и Китая играет ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии, сказал министр.

Ранее в Белом доме заявили, что США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают внимательно следить за ними.

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил много важных тем с Си Цзиньпином.