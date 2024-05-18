Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».6 комментариев
Лавров раскрыл детали переговоров Путина и Си Цзиньпина
Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу Пекина по безопасности
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали на переговорах инициативу Пекина о глобальной безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
«Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи обеспечения глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налета», – цитирует ТАСС Лаврова.
Министр подчеркнул, что визит Путина в Китай подтвердил, что российско-китайские отношения превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи.
Союз Москвы и Китая играет ключевую роль в поддержании международной безопасности и сбалансированном мировом развитии, сказал министр.
Ранее в Белом доме заявили, что США обеспокоены развитием отношений России и Китая и продолжают внимательно следить за ними.
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил много важных тем с Си Цзиньпином.