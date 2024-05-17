Путин заявил, что обсудил много важных тем с Си Цзиньпином

Tекст: Алексей Дегтярев

Путин выразил благодарность Си Цзиньпину и всему руководству Китая за приглашение и «за создание очень благоприятной, теплой атмосферы для совместной работы», передает ТАСС.

Переговоры двух сторон были «очень содержательными, насыщенными», подчеркнул он.

«Статус [визита] – официальный, государственный. Но это чисто рабочая поездка. Без всякого сомнения. С утра до вечера провели практически весь день вместе – и с председателем [КНР Си Цзиньпином], и с его коллегами очень много тем было поднято для обсуждения», – заключил Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Си Цзиньпин на переговорах с глазу на глаз очень подробно обсудили тему Украины.