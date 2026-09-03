3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.0 комментариев
Путин заявил о стремлении властей уравнять стоимость жизни в регионах России
Президент России Владимир Путин назвал выравнивание стоимости и уровня жизни в разных регионах страны одной из главных целей государства.
Главной задачей российских властей является выравнивание уровня и стоимости жизни во всех субъектах страны, передает РИА «Новости».
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул приоритетность этой цели.
«Это важный показатель – сколько стоит килограмм яблок, но важнее и другое: как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся, в этом, собственно говоря, и заключается наша цель», – отметил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России отметил превышение макропоказателей Дальнего Востока над среднероссийскими значениями.
Летом глава государства поставил задачу масштабной интеграции недавно присоединенных территорий.
В прошлом году российский лидер призвал довести ключевые показатели дальневосточного макрорегиона до уровня выше среднего по стране.