Путин: Новые регионы должны достичь общероссийских стандартов жизни

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поставил задачу масштабной интеграции недавно присоединенных территорий, передает РИА «Новости». «Вновь хотел бы подчеркнуть, согласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей», – сказал глава государства.

Для реализации этих целей разработана масштабная программа. Она включает порядка 300 различных мероприятий. Основной упор будет сделан на комплексное развитие социальной, жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Российский лидер также отметил беспрецедентную работу по интеграции воссоединенных субъектов. В этот процесс активно включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 региона, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами.

По словам президента, вся страна объединилась для раскрытия колоссального потенциала этих земель и создания условий для стабильной жизни. В завершение совещания он выразил искреннюю признательность всем участникам этой важной работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России обсудил по видеосвязи вопросы восстановления инфраструктуры новых регионов.

В сентябре он поздравил соотечественников с днем воссоединения исторических территорий с Россией.