Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Путин: Новые регионы должны достичь общероссийских стандартов жизни
К концу десятилетия качество жизни и инфраструктура в Донбассе и Новороссии должны полностью соответствовать уровню остальных субъектов страны, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин поставил задачу масштабной интеграции недавно присоединенных территорий, передает РИА «Новости». «Вновь хотел бы подчеркнуть, согласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей», – сказал глава государства.
Для реализации этих целей разработана масштабная программа. Она включает порядка 300 различных мероприятий. Основной упор будет сделан на комплексное развитие социальной, жилищной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Российский лидер также отметил беспрецедентную работу по интеграции воссоединенных субъектов. В этот процесс активно включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 региона, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами.
По словам президента, вся страна объединилась для раскрытия колоссального потенциала этих земель и создания условий для стабильной жизни. В завершение совещания он выразил искреннюю признательность всем участникам этой важной работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России обсудил по видеосвязи вопросы восстановления инфраструктуры новых регионов.
В сентябре он поздравил соотечественников с днем воссоединения исторических территорий с Россией.