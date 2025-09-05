Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста России

Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Путин отметил опережающее экономическое развитие Дальнего Востока России
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Дальний Восток демонстрирует лучшие экономические показатели по сравнению со среднероссийскими темпами за последние годы.
Дальний Восток опережает среднероссийские темпы развития по ряду ключевых показателей, передает РИА «Новости».
На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил:
Путин акцентировал внимание на том, что развитие региона объединено в большую государственную программу, направленную на улучшение жизни жителей Дальнего Востока. В рамках программы реализуются проекты по поддержке жилищного строительства, созданию и ремонту социальных объектов, школ, детских садов, больниц и спортивных комплексов.
«Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры, опережающего экономического и технологического роста, повышение благополучия жителей дальневосточных субъектов Российской Федерации», – сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Путин также обозначил Дальний Восток как стратегически значимый регион, обладающий большим промышленным, ресурсным и логистическим потенциалом.
Он также подчеркнул необходимость дальнейшего повышения роли региона в экономике России и системе международных связей, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе.
«Юбилейный Восточный экономических форум – это не только повод подвести какие-то итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке по наращиванию его роли и в отечественной экономике, и в системе международных связей, прежде всего в динамично растущем Азиатско-тихоокенском регионе», – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.
Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.
В программе Восточного экономического форума на пленарное заседание с участием Владимира Путина заложено не менее двух часов.
Президент Владимир Путин сделает тему экономического развития Дальнего Востока России главной в своем выступлении на пленарной сессии форума.