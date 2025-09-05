Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста России

Путин отметил опережающее экономическое развитие Дальнего Востока России

Tекст: Елизавета Шишкова

Дальний Восток опережает среднероссийские темпы развития по ряду ключевых показателей, передает РИА «Новости».

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил: «Эти усилия дают ожидаемый результат. За прошедшие годы по многим ключевым показателям в первую очередь экономическим, Дальний Восток занял лидирующие позиции, опережая общероссийские темпы развития».

Путин акцентировал внимание на том, что развитие региона объединено в большую государственную программу, направленную на улучшение жизни жителей Дальнего Востока. В рамках программы реализуются проекты по поддержке жилищного строительства, созданию и ремонту социальных объектов, школ, детских садов, больниц и спортивных комплексов.

«Приняты решения для поддержки жилищного строительства, ремонта и создания социальных объектов, школ, детских садов, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. Эти усилия объединены в большую государственную программу развития Дальнего Востока. В ней обозначены амбициозные ориентиры, опережающего экономического и технологического роста, повышение благополучия жителей дальневосточных субъектов Российской Федерации», – сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.

Путин также обозначил Дальний Восток как стратегически значимый регион, обладающий большим промышленным, ресурсным и логистическим потенциалом.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшего повышения роли региона в экономике России и системе международных связей, особенно в Азиатско-тихоокеанском регионе.

«Юбилейный Восточный экономических форум – это не только повод подвести какие-то итоги совместных действий органов власти и предпринимателей, общественных объединений, но и обозначить дальнейшие шаги и наши долгосрочные планы на Дальнем Востоке по наращиванию его роли и в отечественной экономике, и в системе международных связей, прежде всего в динамично растущем Азиатско-тихоокенском регионе», – сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025.

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

В программе Восточного экономического форума на пленарное заседание с участием Владимира Путина заложено не менее двух часов.

Президент Владимир Путин сделает тему экономического развития Дальнего Востока России главной в своем выступлении на пленарной сессии форума.