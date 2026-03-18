Казаки приняли участие в освобождении села Каленики в ДНР
Бойцы казачьей бригады имени М.И. Платова приняли участие в освобождении села Каленики в ДНР и уничтожили полевой склад ВСУ.
Казаки 6-ой отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И. Платова в составе группировки войск «Южная» приняли участие в освобождении села Каленики в Донецкой Народной Республике, сообщает «Российское казачество».
По данным Минобороны, в ходе операции бойцы «Южной» группировки ликвидировали 200 военнослужащих ВСУ, а также уничтожили американский бронетранспортер, четыре артиллерийских орудия и 10 автомобилей противника.
В результате действия российских войск, включая казаков, населенный пункт Каленики полностью взят под контроль. Особо отмечается, что казаки 6-ой бригады уничтожили крупный полевой склад ВСУ, что привело к дефициту снаряжения у противника.