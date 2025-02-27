Командир ВСУ угрожал расстрелом за отказ наступать

Командир ВСУ угрожал расстрелом подчиненным за отказ вернуться на позиции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Данные радиоперехвата, опубликованные Народной милицией Донецкой народной республики (ДНР) свидетельствуют о том, что один из командиров Вооруженных сил Украины пригрозил расстрелом своим солдатам в случае их отказа вернуться на ранее занимаемые позиции в районе Красноармейска, передает ТАСС

В первой части перехвата командование ВСУ настаивает на возвращении солдат на позиции, несмотря на сильный обстрел. Командир, возмущенный тем, что его приказы не выполняются, требует вернуть бойцов под огонь.

Во второй части перехвата командир с позывным Сигма пытается выяснить, почему его приказы не выполняются и где находятся солдаты, которым он приказал вернуться. «Селезень» сообщает ему, что люди отказываются выполнять самоубийственный приказ и остаются на месте. Сигма отвечает угрозой расстрела украинских солдат за попытку спастись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат Вооруженных сил Украины убил солдата за отказ передать ему надбавку по контракту, также военнослужащий заявил об уничтожении 80% желающих сдаться солдат ВСУ. Ранее украинский FPV-дрон атаковал сдающихся в плен военнослужащих ВСУ.