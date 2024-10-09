Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».0 комментариев
Украинский FPV-дрон атаковал сдающихся в плен военнослужащих ВСУ
Пленный солдат ВСУ сообщил о нападении украинского FPV-дрона при сдаче в плен россиянам
Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.
Украинский военнослужащий Александр Лавренчук, находящийся в плену, рассказал, что их подразделение было атаковано FPV-дроном своих же сослуживцев в момент сдачи в плен российским военным, пишет ТАСС. Солдат отметил, что их подразделение было отрезано в лесополосе российскими бойцами и подверглось минометному обстрелу.
Лавренчук утверждает, что они, осознав ситуацию, приняли решение сдаться, не оказывая сопротивления. По его словам, несмотря на то, что были видны российские военные, их атаковали украинские FPV-дроны. «Мне обидно, что по нам работала наш FPV. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить», – заявил он.
Солдат также рассказал, что их подразделение понесло тяжелые потери и фактически утратило боеспособность, а командир, будучи молодым и неопытным, стремился показать результат любой ценой. Лавренчук подчеркнул, что мобилизованным оказался не по своей воле и что в ряды ВСУ часто попадают выходцы из небогатых семей, которых отлавливают на улицах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военные, отказывающиеся идти в бой, расстреливаются своими же заградотрядами. Так, стало известно, что украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ.
Заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой, как рассказали украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром.