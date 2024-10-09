  • Новость часаВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
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    «Мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    Геймеры рассказали о способах обойти заблокированный Discord
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS
    Харрис раскритиковали за хамство в адрес Путина
    Американист назвал две причины отмены визита Байдена на встречу «друзей Украины»
    Стало известно о начале серийного производства Lada Aura
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин С кем можно сравнить Макрона

    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    19 комментариев
    9 октября 2024, 14:24 • Новости дня

    Украинский FPV-дрон атаковал сдающихся в плен военнослужащих ВСУ

    Пленный солдат ВСУ сообщил о нападении украинского FPV-дрона при сдаче в плен россиянам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

    Украинский военнослужащий Александр Лавренчук, находящийся в плену, рассказал, что их подразделение было атаковано FPV-дроном своих же сослуживцев в момент сдачи в плен российским военным, пишет ТАСС. Солдат отметил, что их подразделение было отрезано в лесополосе российскими бойцами и подверглось минометному обстрелу.

    Лавренчук утверждает, что они, осознав ситуацию, приняли решение сдаться, не оказывая сопротивления. По его словам, несмотря на то, что были видны российские военные, их атаковали украинские FPV-дроны. «Мне обидно, что по нам работала наш FPV. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить», – заявил он.

    Солдат также рассказал, что их подразделение понесло тяжелые потери и фактически утратило боеспособность, а командир, будучи молодым и неопытным, стремился показать результат любой ценой. Лавренчук подчеркнул, что мобилизованным оказался не по своей воле и что в ряды ВСУ часто попадают выходцы из небогатых семей, которых отлавливают на улицах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что украинские военные, отказывающиеся идти в бой, расстреливаются своими же заградотрядами. Так, стало известно, что украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ.

    Заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой, как рассказали украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром.

    9 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине

    Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»

    Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» по Украине
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон, по всей видимости, решил взять паузу во многих процессах на украинском направлении. Между тем у Зеленского нет достижений, которыми он мог бы похвастаться на так называемом саммите мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он объяснил решение Джо Байден отложить поездку в Германию, а также перенос второго саммита по Украине на неопределенный срок.

    «Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.

    Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.

    Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.

    Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.

    При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.

    «До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.

    Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.

    Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.

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    9 октября 2024, 10:08 • Новости дня
    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте

    Генштаб ВСУ заявил о сложной обстановке и превосходстве ВС России в силе и технике

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве армии России на фронте
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генштаб ВСУ сообщил о нарастающем превосходстве российской армии в личном составе и технике, что привело к сложной обстановке на всей линии фронта.

    Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на линии фронта и о превосходстве российских вооруженных сил, передает РИА «Новости». В публикации пресс-службы украинского генштаба отмечается, что российские силы имеют преимущество как в личном составе, так и в технике, что способствует их постоянным атакам на позиции украинских войск.

    Как указано в сообщении, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска используют свое превосходство, чтобы непрерывно атаковать украинские позиции, создавая серьезные вызовы для обороны. Генштаб ВСУ подчеркнул, что это обстоятельство ставит украинские силы в сложное положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на здании администрации Угледара появился российский флаг, а военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    8 октября 2024, 19:52 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    Кимаковский: ВС России берут в клещи Кураховку и Селидово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    ВС России двигаются с юга и на запад, севернее Угледара, ВСУ выходят из Кураховки, поскольку вокруг Селидово образуются клещи, сказал Кимаковский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Ранее Кимаковский сообщал, что российские военные заняли ключевой укрепрайон вдоль железной дороги на развилке дорог в направлении Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

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    9 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске

    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол

    Российские войска поразили цех сборки дронов ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через Оскол, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские Вооруженные силы поразили цех сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост через реку Песчаная, поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и место стоянки бронетехники в Купянск-Узловой.

    По словам Марочко, российские войска ежедневно атакуют украинские силы на этом направлении, значительно увеличив количество артиллерийских налетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.

    Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Ганчев подчеркнул, что российские подразделения продолжают наращивать давление на противника в этом районе.

    Ранее ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России до этого уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области.

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    9 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    Силовики: ВСУ попытались атаковать Угледар из HIMARS

    Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска пытались нанести удары по Угледару с использованием HIMARS, но системы ПВО России успешно отбили атаки, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.

    Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».

    Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.

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    9 октября 2024, 08:01 • Новости дня
    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34

    ВКС России пополнились новой партией бомбардировщиков Су-34 от Ростеха

    ВКС России получили от Ростеха новую партию Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Александра Юдина

    Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России очередную партию Су-34, расширяя возможности воздушного флота для достижения целей спецоперации.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав Ростеха, передала ВКС России новую партию бомбардировщиков Су-34, передает ТАСС.

    Как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, эти самолеты смогут способствовать достижению целей специальной военной операции благодаря своим новым возможностям.

    «Ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России», – цитируют в Ростехе слова Мантурова.

    Также в госкорпорации уточнили, что самолеты были изготовлены в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска бомбардировщики прошли комплекс наземных и летных испытаний, что подчеркивает высокое качество и надежность техники, предназначенной для воздушных сил России.

    Ранее Ростех поставил новые БМП и БМД с дополнительной защитой государственному заказчику.

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    9 октября 2024, 12:39 • Новости дня
    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения материалов

    Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Украины вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения его материалов и конструкции, сообщил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

    По его мнению, целью вывоза является изучение дрона. Особенный интерес для украинской стороны представляют материалы, из которых изготовлен беспилотник, а также его геометрические особенности, передает «Газета.ru».

    Хэмблинг отметил, что дрон был разработан в сотрудничестве с истребителем Су-57 – и, вероятно, для его создания были использованы такие же материалы и стелс-технологии. Эксперт подчеркнул: «Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57».

    Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей предположил, что обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий, однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты.

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    9 октября 2024, 02:30 • Новости дня
    Bloomberg: Позиция Зеленского станет более гибкой

    Bloomberg: Зеленский готовится к гибкому подходу в урегулировании конфликта на Украине

    Bloomberg: Позиция Зеленского станет более гибкой
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский может смягчить свою позицию по условиям завершения конфликта на Украине, считают союзники Киева, отмечая приближение зимы и снижение поддержки Запада.

    Союзники Киева считают, что президент Украины Владимир Зеленский может смягчить свою позицию в вопросе завершения конфликта с Россией, передает Bloombegr со ссылкой на источники, близкие к НАТО. Как сообщается, Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход к урегулированию.

    Украинские чиновники, на которых ссылается агентство, признали необходимость поиска путей разрешения конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки со стороны Запада. Союзники Украины усилили давление на Киев, требуя конкретного плана по окончанию конфликта.

    Как отмечает агентство, влияние оказывают такие факторы, как «тупик на поле боя», ограниченные бюджеты западных стран и результаты президентских выборов в США в ноябре, что побуждает союзников рассмотреть возможность переговорного урегулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая немедленное прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск из новых регионов России.

    Он также подчеркнул необходимость отказа Киева от вступления в НАТО и принятия внеблокового статуса. Однако после удара ВСУ по Курской области Путин заявил, что на данном этапе переговоры невозможны.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен на неопределенный срок.

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    9 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Южная группировка войск уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами

    Минобороны России сообщило о уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца

    Южная группировка войск уничтожила шесть танков Leopard FPV-дронами
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны РФ заявило об успешном уничтожении шести немецких танков Leopard с использованием FPV-дронов в течение последних четырех месяцев в рамках усилий Южной группировки войск.

    Как сообщает ТАСС, Южная группировка войск уничтожила шесть немецких танков Leopard с помощью FPV-дронов за последние четыре месяца.

    Военнослужащий с позывным Бугай на видео, опубликованном Минобороны РФ, отметил, что танки были поражены на рубеже, где также велась работа по бронемашинам «Брэдли» и узлам связи противника, обнаруженным в районе Курахово.

    Бугай рассказал о применении от 200 до 400 дронов в месяц его подразделением, а также о наличии резерва из 100-150 БПЛА, поступающих на восстановление.

    Кроме того, он продемонстрировал трофейные 40-миллиметровые боеприпасы образца НАТО, которые теперь используют против украинских войск.

    «Обратно возвращаем то, что они используют против нас», – заявил он.

    Ранее Military Watch Magazine сообщил, что отправленный российскому предприятию «Уралвагонзавод» подбитый немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту чувствительные для Запада технологии.

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    9 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    ВС России поразили производящие ГСМ для ВСУ предприятия на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объекты украинской энергетики, обеспечивающие ВСУ горюче-смазочными материалами, в последние сутки поражены российскими авиацией, беспилотниками и ракетными войсками, сообщило Минобороны.

    ВС России также поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200 и 68 дронов самолетного типа.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Малых Проходов и Липцов в Харьковской области. Украинская сторона в зоне действия этой группировки потеряла до 50 человек.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Берестового, Вишневого, Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Григоровки (ДНР), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 14-й и 66-й механизированных бригад.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 370 человек, БМП, две американские гаубицы М198 и три американских орудия М119, станцию РЭБ «Квертус» и три полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Щербиновки, Димитрова, Леонидовки, Дзержинска и Цукурино в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 525 человек, два танка, включая французский АМХ-10, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30, американское орудие М119, противотанковую пушку «Рапира» и станцию РЭБ «Анклав-Н».

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны у Доброволья и Равнополья в ДНР. Также она отразила две контратаки 118-й и 123-й бригад теробороны.

    ВСУ в зоне действия группировки потеряли более 90 человек, французскую гаубицу Caesar, британскую гаубицу FH-70 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Каменского, Пятихаток, Жеребянок (Запорожская область), Львово и Днепровского (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 65 человек, гаубицу М777 и орудие Д-20.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 130 дронов, 580 ЗРК, 18 559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 РСЗО, 15 858 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    9 октября 2024, 04:23 • Новости дня
    Военные медики ВСУ подсаживали солдат на амфетамин

    Пленный украинец рассказал о подсаживании военных ВСУ на амфетамин медиками

    Tекст: Денис Тельманов

    Пленный солдат ВСУ Артем Кабанов заявил, что украинские военные медики предлагали амфетамин своим сослуживцам сначала бесплатно, а затем за деньги, способствуя зависимости.

    Украинские военные медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин, начав с бесплатного предложения наркотика, а затем продавая его, сообщил РИА «Новости» пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Он рассказал, что многие военнослужащие в его подразделении употребляли амфетамин, который заказывали через украинскую доставку «Новая Почта». Кабанов утверждает, что 30% его сослуживцев регулярно употребляли амфетамин.

    Боец ВСУ сообщил, что военные медики предлагали амфетамин, чтобы повысить «бодрость» и выносливость бойцов. После привыкания медикам платили за наркотик.

    Он также заявил, что посылки с амфетамином проверялись военной полицией, но наркотик находили не всегда. По его мнению, командование ВСУ давало «зеленый свет» на поставку наркотика и получало за это вознаграждение.

    Кабанов также отметил, что амфетамин помогал его сослуживцам быстрее передвигаться между позициями.

    Артем Кабанов, уроженец Запорожья, был задержан полицией и направлен в военкомат, несмотря на состояние здоровья, включая гепатит C и другие заболевания.

    По его словам, подготовка к службе в ВСУ прошла без медицинской комиссии.

    Он попал в плен в первый день на боевых позициях в Луганской Народной Республике.

    Ранее представитель российских силовых структур рассказал, что украинские военнослужащие активно применяют сильнодействующие препараты во время боев в Курском приграничье.

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    9 октября 2024, 05:33 • Новости дня
    ПВО за ночь уничтожила 10 дронов ВСУ в Ростовской области

    Губернатор сообщил об уничтожении 10 дронов ВСУ в Ростовской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области подразделения ПВО отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев, уточнив, что пострадавших нет, а пожар от падения обломков был потушен.

    Как передает РИА «Новости», за минувшую ночь в Ростовской области подразделения ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    Он уточнил, что девять дронов были сбиты на юго-западе региона, а один в районе Новошахтинска.

    В результате падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар. По словам Голубева, пожар был оперативно потушен дежурно-спасательными службами. Предварительно, пострадавших нет.

    Кроме того, губернатор отметил, что это была массированная воздушная атака, которую удалось успешно отразить благодаря слаженной работе ПВО.

    Он также подчеркнул, что обстановка в регионе остается под контролем и находится под постоянным наблюдением соответствующих служб.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в Ростовской области уничтожили украинский беспилотник в районе Новошахтинска.

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    9 октября 2024, 09:24 • Новости дня
    ВСУ оттянули силы к западной окраине Дзержинска

    ВСУ оттянули подразделения к западной окраине Дзержинска на фоне зачистки центра города

    ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска, что связано с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Дзержинске (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) переместили свои подразделения к западной окраине города, передает ТАСС, заявил источник в силовых структурах.

    Представитель силовых структур сообщил: «Противник в Дзержинске оттягивает свои силы к западным окраинам города». Это перемещение связано с текущей ситуацией в центральной части Дзержинска, где идет зачистка точечных очагов сопротивления.

    Данная операция свидетельствует о продолжающемся напряжении в регионе. Зачистка центральной части города направлена на устранение оставшихся групп и укрепление контроля над территорией. Ситуация продолжает развиваться, вызывая обеспокоенность за дальнейшее развитие событий в регионе.

    Ранее военнослужащие группировки «Центр» освободили Гродовку в Донецкой народной республике и освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР.

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    8 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    ВСУ обстреляли село на Херсонщине, ранены два ребенка

    Два ребенка получили осколочные ранения при обстреле ВСУ в селе Красное Херсонской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Херсонской области в результате обстрела ВСУ села Красное пострадали двое детей, получив осколочные ранения, но их состояние оценивается как нетяжелое, сообщили в местной администрации.

    В результате обстрела села Красное в Херсонской области украинскими вооруженными силами двое детей получили осколочные ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел в частном доме, куда попал снаряд.

    По данным администрации Скадовского муниципального округа, пострадавшие дети находятся в стабильном состоянии, их ранения оцениваются как нетяжелые. Им была оперативно оказана медицинская помощь.

    Обстрелы населенных пунктов в Херсонской области продолжаются на фоне эскалации конфликта, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник влетел в окно жилого дома в селе Козьмодемьяновка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадал 13-летний ребенок и были повреждены кровля и фасад здания.

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    9 октября 2024, 01:08 • Новости дня
    Журналистам Швейцарии напомнили о последствиях нарушения границы России

    Посольство России напомнило швейцарским журналистам о последствиях незаконного пересечения границы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Швейцарии напомнило журналистам о последствиях нарушения границы после репортажей о Судже с украинской стороны.

    Российское посольство в Швейцарии напомнило журналистам об ответственности за незаконное пересечение границы, передает РИА «Новости». Это заявление последовало после публикации нескольких репортажей, снятых в российском городе Суджа, находящихся под контролем украинской армии.

    Ведомство подчеркнуло, что нарушение российской границы не останется без последствий.

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ завела уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Они подозреваются в незаконном пересечении границы России в Курской области.

    В заявлении посольства указано, что Курт Пельда не обращался в российское консульство или посольство для получения визы и аккредитации для работы в России, что является нарушением правил пересечения государственной границы.

    В документе подчеркивается, что сотрудники СМИ не имеют особых привилегий для нелегального пересечения границ.

    В сентябре посольство России в Швейцарии сообщило, что Курт Пельда и Анн Гюнтер прибыли в Суджу с украинскими военными для подготовки репортажа.

    Также упоминался новозеландский журналист Тома Матча, подготовивший материал для «Нойе Цюрхер Цайтунг ам Зоннтаг».

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