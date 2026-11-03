Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение. Так, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ около Александровки, Томаховки, Федоровки, Бугаевки, Рубежного, Сонино и Приморского, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Коренника, Горок, Спасского, Путивля, Марковки и Никольского.

Противник при этом потерял до 140 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты рядом с Изюмом, Червоным Осколом, Ивановкой, Студенком, Моначиновкой, Смородьковкой в Харьковской области и Рубцами в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Николаевки, Дружковки, Высокоивановки, Красноторки, Стародубовки и Кондратовки ДНР.

ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, бронемашину, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Криворожья, Голубовки, Яковлевки, Андреевки, Сергеевки, Белозерского, Варваровки, Шаврово ДНР и Украинки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, пять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град» и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Накануне ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО более 900 военных.

Днем ранее ВСУ потеряли около 1175 человек на всех направлениях СВО.

Отметим, что российская армия освободила 39 населенных пунктов в зоне СВО за октябрь.

За прошлую неделю российские войска освободили три населенных пункта.