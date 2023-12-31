Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.8 комментариев
Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ
Беспилотник снял кадры расстрела бегущих бойцов ВСУ заградотрядом
Украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил источник РИА «Новости», ВСУ применяют тактику заградотрядов, которыми пытаются удержать мобилизованных, не желающие умирать на позициях.
На записи отчетливо видно, что во время штурма ВС России одного из украинских опорников, двое бойцов заходят в окоп, а с другой его стороны в сторону тыловых позиций убегают пятеро солдат ВСУ, но, когда они добрались до своего окопа, засевший там заградотряд начал стрелять по ним, а затем забросал гранатами. В завершении по позиции заградотряда прилетел дрон-камикадзе, там произошел сильный взрыв.
Ранее украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром рассказали, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.