  • Новость часаПожар возник на объекте критической инфраструктуры под Киевом после взрывов
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    Лавров объяснил отношение России к выборам в США
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    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    32 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    33 комментария
    31 декабря 2023, 10:12

    Украинский заградотряд расстрелял группу отступающих солдат ВСУ

    Беспилотник снял кадры расстрела бегущих бойцов ВСУ заградотрядом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский заградотряд расстрелял отступающих солдат ВСУ, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Как сообщил источник РИА «Новости», ВСУ применяют тактику заградотрядов, которыми пытаются удержать мобилизованных, не желающие умирать на позициях.

    На записи отчетливо видно, что во время штурма ВС России одного из украинских опорников, двое бойцов заходят в окоп, а с другой его стороны в сторону тыловых позиций убегают пятеро солдат ВСУ, но, когда они добрались до своего окопа, засевший там заградотряд начал стрелять по ним, а затем забросал гранатами. В завершении по позиции заградотряда прилетел дрон-камикадзе, там произошел сильный взрыв.

    Ранее украинские военные из 95-й десантно-штурмовой бригады, попавшие в плен под Соледаром рассказали, что заградотряды националистов, стоящие позади украинских позиций, расстреливают тех, кто не хочет продолжать бой.

    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

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    30 декабря 2023, 22:21
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Одессе, Харькове, в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    В Одессе нанесен удар, предположительно, по аэродрому Школьный. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил о более чем шести взрывах. Власти Харькова подтвердили удары по объектам в городе. Также сообщается о взрывах в Черниговской области, передает RT.

    Украинские СМИ сообщают, что «на Сумщине прозвучали взрывы», передает РИА «Новости».

    «Рои ударных дронов несутся к Киеву, тревога охватывает Украину», – пишут «Военкоры русской весны».

    Накануне серия взрывов прозвучала в Одессе, Харькове, Черкассах, Киеве. Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львове. Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины. Как заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, российские войска узнали слабые места ПВО Украины перед ударами.

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    30 декабря 2023, 22:54
    Жертвами украинского обстрела Белгорода стали 18 человек

    Число погибших в результате украинского обстрела Белгорода увеличилось до 18 человек

    Жертвами украинского обстрела Белгорода стали 18 человек
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела Белгорода погибли 18 человек, пострадали 111 жителей, сообщило МЧС России.

    Ведомство сообщило об этом в Telegram.

    Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела, который в субботу устроили украинские войска, в Белгороде погибли 14 человек, еще пятеро детей и 12 взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Вооруженные силы Украины использовали для обстрела кассетные боеприпасы.

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    31 декабря 2023, 07:49
    Число жертв украинского обстрела Белгорода выросло до 22 человек

    Губернатор Гладков сообщил о 22 погибших в результате украинского обстрела Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского обстрела Белгорода погибли 22 человека, ранения получили 109 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что «к большому горю увеличилось количество погибших». Он пояснил, что «один из пострадавших скончался ночью в больнице». 25 человек, получивших тяжелые ранения, собираются «перевезти в федеральные клиники». Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

    Напомним, вооруженные силы Украины подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.

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    31 декабря 2023, 03:41
    В ВСУ призвали не считать российские удары «ответкой»

    Советник командования воздушных сил Украины Игнат отказался считать российские удары «ответкой за что-то»

    В ВСУ призвали не считать российские удары «ответкой»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, нанося удары по вооруженным силам Украины, «не делают «ответку» за что-то», а стремятся добиться своих целей, заявил советник командования воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

    Игнат подчеркнул, что «это не школа» с «юношескими разборками». По его словам, каждая российская ракета и каждый беспилотник «направлены на цель, на уничтожение объекта – военного и инфраструктурного». Он заявил, что российские удары призваны «уничтожить инфраструктуру» и армию Украины. При этом Игнат не смог ответить на вопрос от том, «чего ждать дальше», так как российские силы наносят удары, не ориентируясь на какие-то особые даты или события, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, украинская сторона утверждает, что только за пятницу в общей сложности по пяти областям Украины было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА.

    Коментарии (4)
    31 декабря 2023, 00:41
    Число жертв украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека
    Число жертв украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека, 110 человек получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Пострадали 17 детей. 30 человек остаются в тяжелом состоянии, состояние еще 63 оценивается как средней степени тяжести, 17 человек проходят амбулаторное лечение, сообщил глава региона в Telegram.

    Напомним, Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами со стороны украинских войск. Среди погибших и пострадавших есть дети. Пострадали более 100 человек.

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    31 декабря 2023, 03:03
    Небензя назвал ЕС, Британию и США соучастниками украинских преступлений

    Небензя назвал большинство стран ЕС, Британию и США соучастниками преступлений «киевской шайки»

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран Евросоюза, Великобритания и США являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода Небензя указал, что постпред Чехии «малодушно» уклонился от участия в заседании, хотя от ракет чешского производства «погибли мирные жители Белгорода», передает ТАСС.

    Не приняли участия в заседании и представители ЕС или Польша, которая «искала и так и не смогла найти» якобы «залетевшую на ее территорию ракету», отметил Небензя. По его словам, «одно дело – стоять в очереди на участие в заседаниях, созываемых киевским режимом и его спонсорами для продвижения антироссийской пропаганды», и «совсем другое – отвечать за поступки своего правительства».

    Небензя считает, что большинство жителей стран Запада «не настроены враждебно по отношению к России». По его словам, население этих стран должно узнать, куда идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства.

    Он заявил, что украинские власти используют методы, которые использовали «бандеровцы и прочие <...>, массово убивая москалей, евреев, поляков и самих украинцев», но сейчас у украинских войск есть западное дальнобойное оружие.

    Для США и Великобритании поддержка Украины – «выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие», заявил Небензя, выразив надежду на то, что «всех остальных сегодняшнее циничное использование чешских снарядов для обстрелов мирного населения еще может отрезвить».

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и «другой неонацистский сброд» тащат на дно «не только народ Украины, но и тех, кто поставляет военную технику и боеприпасы».

    Напомним, Небензя заявил, что режим Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.

    Коментарии (2)
    31 декабря 2023, 04:59
    Помощник генсека ООН призвал не атаковать города на Украине и в России

    Tекст: Антон Антонов

    ООН однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села как на Украине, так и в России, заявил помощник генсека организации Халед Хиари.

    На заседании Совбеза ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Хиари заявил, что необходимо остановить атаки на «гражданское население и гражданскую инфраструктуру». Он подчеркнул, что подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права, передает РИА «Новости».

    Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российские войска «не целятся в мирных украинских граждан», только в военную инфраструктуру Украины.

    Коментарии (0)
    31 декабря 2023, 01:03
    Небензя обвинил Киев в стремлении убить как можно больше русских людей

    Небензя обвинил режим Зеленского в стремлении убить как можно больше русских людей в угоду Западу

    Tекст: Антон Антонов

    Режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Небензя назвал действия Украины «преднамеренным актом терроризма, направленным на мирных граждан», передает ТАСС.

    Он указал, что обстрелам подвергаются и населенные пункты Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других российских регионов. Украинские войска занимаются «слепыми убийствами мирных жителей», что свидетельствует об «агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима» Зеленского, сказал постпред.

    Небензя заверил, что «организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание». Россия призвала «все ответственные правительства и профильные международные структуры» осудить действия украинских войск и «публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов». Указывается, что при обстреле Белгорода использовались «запрещенные в большинстве западных государств кассетные боеприпасы».

    Постпред подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы устранить исходящие с украинской территории угрозы. Он пояснил, что «чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будет действовать» Россия.

    Как отметил Небензя, Россия удивлена тем, что генсек ООН Антониу Гутерриш не высказался в связи с украинским обстрелом Белгорода, а от пресс-секретаря генсека слышны «только невнятные заявления» – Стефан Дюжаррик «безлико прокомментировал это словами о том, что подобные атаки следует осудить».

    «Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из «цивилизованных демократий» будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», – сказал Небензя.

    Напомним, число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 21 человека, 110 человек получили ранения.

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    31 декабря 2023, 06:54
    Лавров рассказал о расследовании в России преступлений киевского режима

    Лавров сообщил о 200 приговоренных в России к длительным тюремным срокам бойцах вооруженных формирований Украины

    Лавров рассказал о расследовании в России преступлений киевского режима
    @ МИД России/«ВКонтакте

    Tекст: Антон Антонов

    Российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что открыто свыше 4 тыс. уголовных дел против «порядка 900 лиц» по целому ряду статей Уголовного кодекса. Речь идет не только о членах радикальных националистических объединений, украинских силовиках и наемниках, но и о представителях военного и политического руководства Украины. «Те из них, кому обвинения предъявлены заочно, объявлены в международный розыск», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что «расследование преступлений киевского режима уже ведется», зверства украинских неонацистов «фиксируют и документируют», при этом российские правоохранители не ограничиваются периодом проведения специальной военной операции. Лавров подчеркнул, что «страдания мирного населения Донбасса» продолжаются с 2014 года, виновные «также будут привлечены к ответственности».

    Напомним, в конце декабря суд в Донецке приговорил четырех украинских морских пехотинцев к пожизненному сроку за убийство 12 человек в Мариуполе.

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    30 декабря 2023, 22:36
    Россия потребовала от международных органов осудить обстрел Белгорода

    Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский обстрел Белгорода

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы с требованием осудить украинский обстрел Белгорода.

    Москалькова в Telegram назвала «варварское нападение» вооруженных сил Украины «беспрецедентным фактом нарушения международного гуманитарного права», а также «проявлением цинизма и грубейшим нарушением прав человека». Российская сторона требует «принять меры к недопущению подобных ситуаций». Москалькова выразила соболезнования семьям и близким жертв обстрела и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

    В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибли 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

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    31 декабря 2023, 02:48
    Полпред Путина прибыл в Белгород

    Полномочный представитель Путина в ЦФО Щеголев прибыл в Белгород

    Tекст: Антон Антонов

    По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что состоялось совещание с силовым блоком. Щеголеву доложили об обстановке в регионе. Гладков и Щеголев посетили места, по которым были нанесены украинские удары, встретились с жителями города, сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами терробороны, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.

    Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения.

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    31 декабря 2023, 02:21
    Небензя подчеркнул, что Россия «не целится в мирных украинских граждан»

    Небензя указал, что Россия «целится только в военную инфраструктуру Украины»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «не целятся в мирных украинских граждан», только в военную инфраструктуру Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН отметил, что российская сторона не направляет целенаправленно «оружие против мирных граждан». Он отметил, что России не пришлось бы проводить специальную военную операцию на Украине, если бы киевская власть не устроила «в 2014 году войну» в Донбассе или если бы Киев выполнил Минские соглашения.

    Он предложил взглянуть на «сообщения укронацистских пропагандистов в соцсетях», наполненные «злобой и злорадством» по поводу «гибели мирных граждан в Белгороде». «Вы не найдете ничего подобного в российских соцсетях в отношении украинских граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, на заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода Небензя заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.

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    30 декабря 2023, 14:35
    Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении за сутки, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

    Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка ДНР и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка ДНР.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка ДНР.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное ДНР.

    Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц - Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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