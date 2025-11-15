  • Новость часаСША потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    Токаев заявил о росте транзита газа через Россию, Казахстан и Узбекистан
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Каллас заговорила о победе России
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    Молдавский депутат связал появление геев в республике с приездом Пушкина
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    15 ноября 2025, 14:35 • Новости дня

    При атаке дронов ВСУ в ДНР погиб священник с супругой и семья прихожан с ребенком

    Tекст: Вера Басилая

    В ДНР во время атаки дронов и минометного обстрела погибли семь мирных жителей, включая священника Владимира Шутова с супругой и семью прихожан с ребенком, сообщили в Горловской и Славянской епархии РПЦ.

    Священник Владимир Шутов, его супруга, а также семья прихожан с восьмилетним ребенком погибли в ДНР в результате атаки украинских дронов, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Горловской и Славянской епархии Русской православной церкви. По имеющейся информации, трагедия произошла под селом Александро-Калиново, недалеко от Константиновки.

    В сообщении епархии говорится, что протоиерей Владимир Шутов, настоятель храма Царственных мучеников села Александро-Калиново, его супруга Светлана и семья прихожан с восьмилетним ребенком пытались самостоятельно покинуть зону боевых действий.

    По словам очевидцев, сначала группу мирных жителей атаковали дроны, затем начался минометный обстрел. Как сообщили в епархии, раненых добивали дронами всю ночь, погибло семь человек. Односельчане пытались забрать тела убитых для погребения, но при каждой попытке сталкивались с новыми атаками дронов.

    Во всех приходах Горловской епархии в предстоящие выходные будут поминать погибших во время литургии и совершать по ним панихиду.

    Ранее в Горловке четверо пожарных получили ранения из-за атаки дрона-камикадзе на полигоне.

    Беспилотник ВСУ повредил здание «Григорьевской международной школы» в Донецке.

    15 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Малков: На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки на территорию Рязанской области силами ПВО и РЭБ были уничтожены 25 беспилотников, при этом загорелось одно из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков.

    По его словам, сегодня ночью над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 25 беспилотников, сообщил Малков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар.

    Малков отметил: «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте продолжают работу все оперативные службы региона». Он также напомнил жителям области о запрете публикации в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал мирного жителя в Белгородской области, в результате чего человек погиб.

    Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем.

    В октябре в Рязанской области дрон упал и вызвал пожар на промышленном предприятии.

    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    15 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотников, 636 ЗРК, 26 044 танка и другие бронемашины, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Марочко: Освобождение Орестополя открывает ВС России путь к Великомихайловке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    15 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Гуляйполя, Затишья Запорожской области и Покровского Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Север» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волфино и Садками Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Рыбалкино.

    ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада с матсредствами.

    Между тем подразделения группировки  «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Островского, Шийковки и Богуславки Харьковской области.

    Под Купянском штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожены десять боевиков, отчитались в Минобороны.

    В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе британская бронемашина Snatch, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и восемь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Варваровки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе немецкую боевую машину пехоты Marder, и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии полблизости от Русина Яра, Сергеевки, Сухецкого, Артемовки, Красного Кута, Родинского ДНР, Ивановки и Новопавловки Днепропетровской области.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке Ровного. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки противника, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне, российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь

    За день до этого они освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    А ранее освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

    14 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
    Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне погиб местный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что FPV-дрон, запущенный ВСУ, совершил удар по автомобилю, в котором находился мужчина. Мирный житель скончался от полученных ранений на месте. Губернатор добавил, что транспортное средство было повреждено в результате удара. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области днем 14 ноября пострадали шесть человек. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.

    14 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Японский наемник ВСУ заочно осужден в ДНР

    Суд ДНР заочно осудил японского наемника ВСУ на 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Японии Такао Тайнака получил 14 лет строгого режима за участие в боевых действиях в Интернациональном легионе Украины, сообщает Генпрокуратура РФ.

    Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Японии 38-летнему Такао Тайнаке. Он признан виновным по статье за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.

    По данным суда, в феврале 2023 года Тайнака прибыл через границу с Польшей на Украину. Там он вступил в Интернациональный легион. Далее японец прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против российских военных до лета 2025 года.

    За свою деятельность Тайнака получил более 2,6 млн рублей. В отношении него избрана заочная мера пресечения – заключение под стражу, а сам он объявлен в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

    С учетом позиции государственного обвинителя Верховный суд ДНР заочно назначил Тайнаке наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее наемник ВСУ из Грузии Гурам Беруашвили был приговорен к 28 годам лишения свободы.

    Гражданка Чехии Каролина Черношкова получила 13 лет колонии общего режима за наемное участие в конфликте на стороне Украины.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении щведского наемника Карла Форсбека по обвинению в терроризме, контрабанде оружия и незаконном хранении оружия и боеприпасов в составе организованной группы.

    14 ноября 2025, 23:12 • Новости дня
    Питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи отключена со стороны Украины
    Питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи отключена со стороны Украины
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Основная линия электропередачи «Днепровская», по которой поступала электроэнергия на Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

    «Линия электропередачи »Днепровская« отключена со стороны Украины. Причины нам пока неизвестны», – приводит слова Яшиной РИА «Новости».

    Яшина рассказала, что линия проходит, в том числе, по территории Запорожской области, находящейся под контролем ВСУ.

    Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что сейчас собственные нужды станции обеспечиваются по альтернативному каналу – линии «Ферросплавная-1». Как уточнили на станции, никаких нарушений пределов и условий безопасности зафиксировано не было, персонал контролирует ситуацию.

    Яшина сообщила, что дизель-генераторы остаются в состоянии постоянной готовности, запас топлива для их работы достаточный. Яшина отметила, что отключение одной из линий снижает запас прочности энергоснабжения станции, однако Запорожская АЭС уже работала в аналогичном режиме. Представители МАГАТЭ будут обязательно проинформированы о случившемся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили в ноябре по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная-1». До этого электроснабжение осуществлялось исключительно резервными дизель-генераторами.

    14 ноября 2025, 17:28 • Новости дня
    Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ по машине под Белгородом

    Гладков сообщил о гибели мужчины при ударе беспилотника ВСУ по машине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Житель белгородского села Ясные Зори погиб в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю, эвакуация тела была задержана из-за активности беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского округа, сообщил губернатор области Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, происшествие случилось накануне, но из-за высокой активности беспилотников тело погибшего удалось эвакуировать только сегодня.

    Также Гладков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Власти региона продолжают отслеживать обстановку и призывают жителей быть предельно осторожными из-за угрозы атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне губернатор Гладков сообщил, что 10 сел и городов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, при этом в поселке Октябрьский ранен мужчина.

    10 ноября водитель грузовика скончался в Шебекинской ЦРБ после ранения при атаке беспилотника.

    За день до этого в селе Козинка Грайворонского округа мирный житель погиб в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю.

    14 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    ПВО России за три часа сбили 13 украинских дронов

    Минобороны: За три часа в России сбито 13 дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В небе четырех российских российских регионов сбито 13 украинских беспилотников в течение трех часов, сообщили в Минобороны.


    Средства ПВО России с 15.00 до 18.00 по московскому времени перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

    Шесть БПЛА сбили над территорией Белгородской области, пять БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области,  еще по одному дрону в Крыму и Курской области. Все аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу с 12 до 15 часов мск российские силы уничтожили 10 беспилотников самолетного типа над разными регионами страны.

    Также днем в пятницу украинские военные провели артобстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области, в результате чего была разрушена крыша здания и выбиты окна в 15 квартирах, но пострадавших нет.

    Минобороны России  до этого сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских дронов над регионами страны в ночь с четверга на пятницу.

    14 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА за три часа

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение трех часов над разными регионами России были уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Операцию провели силы противовоздушной обороны, сообщает ТАСС. Нападение произошло 14 ноября в промежутке с двенадцати до пятнадцати часов по московскому времени.

    Минобороны РФ уточнило, что четыре беспилотника были сбиты над территорией Брянской области, три дрона уничтожены над Курской областью, два аппарата перехвачены над Республикой Крым и еще один – в небе над Белгородской областью.

    Детали об ущербе или пострадавших не приводятся. Минобороны подчеркнуло, что угрозы для гражданских объектов и населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    В небе над Геленджиком предпринимаются меры по отражению атаки беспилотников.

    В Новороссийске сейчас идет отражение атаки беспилотников.

    14 ноября 2025, 23:54 • Новости дня
    ПВО сбила 13 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 13 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделениями ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников на территории пяти российских регионов, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 23.00 мск пять беспилотников были выявлены и сбиты над территорией Ростовской области, еще пять – над Крымом. По одному дрону обнаружили и уничтожили в Белгородской, Брянской и Воронежской областях, сообщило ведомство в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем с 18.00 до 20.00 мск. Дежурные подразделения ПВО также перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников в небе четырех российских регионов с 15.00 до 18.00 мск.

    14 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Шесть человек пострадали при атаках дронов в Белгородской области

    Гладков: От ударов украинских БПЛА пострадали шесть человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области днем 14 ноября пострадали шесть человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Грайвороне в результате попадания дрона в машину получил минно-взрывную травму мужчина, он доставлен в городскую больницу Белгорода, а автомобиль уничтожен огнем, сообщил в своём Телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

    В Волоконовском округе, после взрыва FPV-дрона в селе Волчья Александровка, помощь понадобилась двум женщинам, им оказали медицинское сопровождение и отпустили на амбулаторное лечение.

    Там же при новой атаке пострадал мужчина, у него диагностировали множественные ранения ног, он госпитализирован.

    В хуторе Бочанка после удара по движущейся машине были ранены супруги, их доставили в ЦРБ Валуйского округа, машина уничтожена огнем.

    Серьезные повреждения инфраструктуры и объектов торговли зафиксировали в селах Борисовка, Головчино, Дмитриевка, Красный Октябрь, Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, а также в других населенных пунктах области.

    Отмечаются разрушения остекления, фасадов домов, крыши предприятий, оборудование коммерческих и сельскохозяйственных объектов, несколько авто и здания также оказались повреждены.

    В Шебекинском округе и в пригородах Белгорода дроны атаковали коммерческие объекты и автомобили, были повреждены грузовой транспорт, парковка и здания. Аварийные и пожарные службы оперативно работали на местах для ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу губернатор Белгородской области Гладков сообщил о гибели мужчины при ударе беспилотника ВСУ по машине под Белгородом.

    Десять сел и городов Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ, в результате чего в поселке Октябрьский ранен мужчина.

    Водитель грузовика скончался в Шебекинской ЦРБ после ранения при атаке беспилотника 10 ноября.

    14 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    ВСУ атаковали критическую инфраструктуру Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких населенных пунктах Запорожской области может быть временно прекращено электроснабжение из-за атаки ВСУ на объекты критической инфраструктуры, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Балицкий сообщил в Telegram о возможных перебоях с электричеством в ряде населенных пунктов южнее Днепрорудного, Малой и Великой Белозерки.

    В настоящий момент в регионе работают пять аварийных бригад, которые принимают все необходимые меры, чтобы не допустить массовых отключений. Действия всех участников энергосистемы координирует Минэнерго Запорожской области.

    Балицкий отметил, что подача тепла будет сохранена, отопление продолжает функционировать в штатном режиме. По его словам, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее устранить последствия аварии и предотвратить возможные отключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли артиллерийский удар по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области.

    15 ноября 2025, 05:32 • Новости дня
    Посол Липаев опроверг нарушение российским БПЛА воздушного пространства Румынии

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Бухаресте Владимир Липаев отверг претензии МИД Румынии, заявившей, что российский БПЛА якобы нарушил воздушное пространство Румынии.

    Липаев назвал встречу в МИД Румынии «театрализованным представлением с фотосессией», передает ТАСС.

    Он заявил, что российские вооруженные силы не рассматривают гражданские объекты в качестве целей, а вот украинские формирования, не способные атаковать военные позиции, наносят удары по гражданским объектам.

    Липаев также подчеркнул, что представленные румынской стороной доказательства нарушения не могут считаться таковыми, поскольку не содержат ни координат влета, ни маршрута движения беспилотника. По его словам, судя по обломкам, беспилотник был сбит средствами ПВО, «что могло произойти только вне пределов румынского воздушного пространства».

    «Это полностью исключает любые домыслы о якобы намеренном нарушении территориальной целостности Румынии и каких-либо угрозах ее безопасности со стороны России», – сказал он.

    Дипломат рекомендовал прекратить поставки вооружений киевскому режиму, чтобы избежать случайного падения сбитых дронов, и напомнил, что условия мира на Украине неоднократно оглашались российскими властями. Он заявил, что румынская сторона хорошо осведомлена о российских предложениях, «поэтому показные спектакли с выдвижением несуразных и необоснованных обвинений в адрес РФ являются в высшей степени неуместными».

    МИД Румынии, в свою очередь, уверяет, что якобы есть веские доказательства нарушения воздушного пространства российским беспилотником. Указывается, что найденные на месте обломки, по мнению министерства, подтверждают участие аппарата в атаке на украинскую гражданскую инфраструктуру рядом с границей. Ведомство особо отметило, что жизни румынских граждан не были под угрозой, несмотря на инцидент с проникновением дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военно-воздушные силы Румынии также заявили, что обнаружили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве страны

    Румыния вошла в в составленный газетой ВЗГЛЯД «Рейтинг недружественных правительств».

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев

    Германия, с одной стороны, стремится избавиться от десятков тысяч афганских беженцев, а с другой – сама их к себе завозит, причем за государственный счет и с помощью авиарейсов. Как такое произошло, почему это не нравится многим германским политикам – и как долго немецким бюргерам придется это терпеть? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

