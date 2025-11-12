Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Украинский дрон атаковал пожарных в ДНР
В ДНР украинский дрон-камикадзе атаковал пожарных, есть раненые
В ДНР в Горловке в результате атаки дрона-камикадзе ранены четверо пожарных, прибывших для тушения возгорания на полигоне, также повреждена пожарная машина, сообщили в МЧС России.
В ДНР четверо пожарных пострадали при атаке дрона. В Горловке пожарные выехали для ликвидации загорания на полигоне твердых бытовых отходов. По данным пресс-службы МЧС России, по дороге к месту вызова огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль.
«Четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму. Пострадавших доставили в больницу.
Также повреждена пожарная автоцистерна. У нее пробита крыша. В ведомстве подчеркнули, что беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петровском районе ДНР два сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника во время тушения пожара.
В июле при атаке украинских дронов на Горловку пострадали три сотрудника МЧС.
В МЧС России подтвердили гибель двух человек из-за удара БПЛА по многоэтажному дому в Ленинском районе Донецка.